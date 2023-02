Wildes Gerücht! Kroos vor Rückkehr zum FC Bayern

IMAGO/Eurasia Sport Images / SPP

Der FC Bayern soll angeblich daran interessiert sein, Toni Kroos zurückzuholen

Im Sommer 2014 kehrte Toni Kroos dem FC Bayern den Rücken, um bei Real Madrid sein Glück zu versuchen. Mit Erfolg: Die Königlichen führte Kroos in der Folge unter anderem zu vier Siegen in der Champions League sowie drei Meisterschaften. Nun kursieren Gerüchte um ein Comeback im Trikot der Münchner.

Im Sommer 2023 läuft der Vertrag von Toni Kroos bei Real Madrid aus. Stand jetzt scheint es so, als könnte das äußerst erfolgreiche Engagement des deutschen Ex-Nationalspielers in der spanischen Hauptstadt nach neun Spielzeiten ein Ende finden.

Unlängst betonte der 33-Jährige, er blicke "entspannt" in die Zukunft. Einen Wechsel oder sogar das Ende seiner Laufbahn soll Kroos "AS" und "Marca" zufolge allerdings explizit nicht ausschließen.

Dass Kroos angesichts seiner erfolgreichen Karriere beim Blick in die Zukunft keinen enormen Druck mehr verspürt, überrascht nicht, der Name des Klubs, der nun ein Auge auf die Dienste des Weltmeisters von 2014 geworfen haben soll, hingegen schon.

Ausgerechnet der FC Bayern soll mit dem Gedanken spielen, Kroos nach der laufenden Saison unter Vertrag zu nehmen. Das will "El Nacional" erfahren haben. Demnach ist der deutsche Rekordmeister der Klub, der derzeit das "größte Interesse" an Kroos zeigt.

Das spricht gegen eine Rückkehr zum FC Bayern

Dass es tatsächlich zu einem Comeback von Kroos an der Säbener Straße kommt, darf allerdings durchaus lautstark hinterfragt werden. In den vergangenen Jahren äußerte sich Kroos nicht immer positiv über seinen Ex-Arbeitgeber. Erst vor zwei Wochen fand der Rechtsfuß kritische Worte.

"Ich glaube, dass in keinem Vertrag steht, was man an einem freien Tag zu tun hat oder nicht", sagte Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" und fügte unmissverständlich an: "Wenn das so wäre, wäre das ein Verstoß, der zu ahnden ist."

Zuvor hatte der FC Bayern Serge Gnabry dafür an den Pranger gestellt, dass er an seinem freien Tag zur Fashion Week nach Paris geflogen war.