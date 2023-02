"Zufallselement": Schalke-Boss will Bundesliga-Revolution

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Axel Hefer ist Aufsichtsrats-Vorsitzender beim FC Schalke 04

Wie kann die Fußball-Bundesliga nach zehn Meisterschaften des FC Bayern in Folge wieder spannender werden? Wie könnten auch andere Klubs mal wieder den Titel feiern? Der Aufsichtsrats-Vorsitzende des FC Schalke 04 hat eine revolutionäre Idee, die möglicherweise nicht überall gut ankommen wird.

Der FC Schalke 04 möchte irgendwann in nicht ganz so ferner Zukunft wieder an alte Zeiten anknüpfen - mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und Co. mithalten und Champions League spielen. Träume, die nicht nur aufgrund der akuten Abstiegssorgen unrealistisch wirken, sondern auch weil viele Klubs im vorderen Teil der Tabelle seit Jahren finanziell enteilt sind. Doch wie könnte S04 wieder heranrücken? Gegenüber der "WAZ" sprach nun Aufsichtratsboss Axel Hefer das Problem an, das laut ihm "kein Schalke-spezifisches" ist.

"In jeder Liga gibt es eine kleine Anzahl von Vereinen, die immer Champions League spielt und viel Geld verdient. Das führt dazu, dass diese Ligen immer langweiliger werden", so der Funktionär, der seit März 2021 Teil des königsblauen Führungsgremiums ist.

Insgesamt sei es mittlerweile deutlich schwieriger geworden, sich nach ganz oben hochzuarbeiten.

Schalke wolle in Zukunft "aus eigener Kraft wieder europäisch spielen", was laut Hefer auch "zu 100 Prozent" realistisch ist, "wenn wir unsere Strategie langfristig und erfolgreich umsetzen".

Schalke-Boss will "Zufallselement" stärken

Aber: "Ob man in der aktuellen Struktur auch Deutscher Meister werden kann, ist eine ganz andere Sache", warnte er und machte gleichzeitig einen Vorschlag.

"In 34 Spielen im normalen Ligabetrieb hat derjenige mit den größten finanziellen Mitteln und dem höchsten Kaderwert die größten Chancen, zu gewinnen", rechnete Hefer vor und fügte an: "Wenn man zum Beispiel Playoffs spielt, ist diese Wahrscheinlichkeit geringer." Wie genau sich der Aufsichtsratsboss das Modell vorstellt, sagte er nicht, empfahl jedoch: "Ändert man nichts an der Struktur der Ligen, sollte man den Spielmodus derart ändern, dass das Zufallselement im Ausspielen der Meisterschaft gestärkt wird."

Der Vorschlag sei unter Traditionalisten zwar nicht populär, damit einhergehend sei aber die Frage: "Möchte man an der Tradition festhalten oder nochmal zehn Jahre denselben Deutschen Meister haben?"

In einer sport.de-Umfrage zur Playoff-Idee sprachen sich zuletzt nur 23 Prozent der Befragten dafür aus. 77 Prozent votierten für "Ich bin dagegen."