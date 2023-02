Schalke blamiert sich bei Geheim-Test gegen Drittligisten

IMAGO/CWeis/TEAM2sportphoto

Der FC Schalke testete am Dienstag gegen den SC Verl

Der abstiegsbedrohte FC Schalke 04 hat sich am Dienstag kurzfristig mit dem Drittligisten SC Verl zu einem Testspiel getroffen. Doch auch in dieser Begegnung gab es für den Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga nichts zu lachen. Der Außenseiter aus Ostwestfalen gewann mit 2:1 gegen die Königsblauen.

Auf dem Schalker Trainingsgelände am Ernst-Kuzorra-Weg hatte der FC Schalke die Verler empfangen, die gegenwärtig auf dem zwölften Tabellenplatz der 3. Liga rangieren.

Auf Seiten der Gelsenkirchener kamen zunächst elf Spieler zum Einsatz, die zuletzt in der Bundesliga beim 0:0 gegen den VfL Wolfsburg nicht in der Startelf gestanden hatten.

So liefen unter anderem die beiden Rückkehrer Thomas Ouwejan und Leo Greiml von Beginn an auf, auch Simon Terodde wirkte von der ersten Minute an gegen den SC Verl mit.

Ouwejan trifft per Elfer für den FC Schalke

Statt sich gegen das klassentiefere Team endlich auch in der Offensive neue Sicherheit zu holen, blieben die Knappen auch gegen Verl lange Zeit ohne eigenen Treffer.

Dieser fiel dann per Strafstoß nach 70 Minuten, Thomas Ouwejan verwandelte zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Der SC Verl hatte bis dahin schon lange nach dem Tor von Nicolas Sessa in Führung gelegen.

Kurz vor Schluss besiegelte dann Stijn Meijer mit dem Treffer zum 2:1 den überraschenden Sieg des Drittligisten gegen S04.

⚽ In einem Trainingsspiel ist der #S04 heute Nachmittag auf dem Berger Feld gegen den SC Verl angetreten.



Die Partie endete 1:2. Torschütze für Königsblau: Thomas Ouwejan



Zum Spielbericht ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) 14. Februar 2023

"Ich habe nicht die Power aus den letzten Bundesliga-Spielen gesehen", bilanzierte Schalkes Cheftrainer Thomas Reis nach dem missratenen Test am Dienstagnachmittag.

Im knallharten Abstiegskampf der Bundesliga geht es für das Schlusslicht am kommenden Sonntag beim Spitzenteam 1. FC Union Berlin (ab 15:30 Uhr) weiter.

Aufstellung FC Schalke 04 gegen den SC Verl:

Langer – Aydin (60. van der Sloot), Matriciani, Greiml, Ouwejan – Balanta – Karaman, Balouk (60. Müller), Drexler (70. Boboy), Mohr – Terodde (60. Sané)