Diskussion um Nagelsmann? Kahn bezieht Stellung

Oliver Kahn äußerte sich am Rande des PSG-Spiel zu Bayern-Trainer Julian Nagelsmann

Vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain hat sich Oliver Kahn in der Debatte über Cheftrainer Julian Nagelsmann geäußert. Für den Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern steht der Übungsleiter der Münchner zwar wie immer unter besonderer Beobachtung, allerdings keinesfalls zur Disposition.

Gegenüber "Amazon Prime Video" stellte Oliver Kahn vor dem Anpfiff am Dienstagabend bei PSG klar, dass ein Weiterkommen in der K.o.-Phase gegen das Pariser Starensemble zwar das klar formulierte Ziel beim deutschen Rekordmeister sei: "Wir alle hier beim FC Bayern wollen diesen Erfolg. Wir alle hier stehen unter einem gewissen Druck. Die Spieler müssen abliefern, der Trainer möchte abliefern. Unsere Fans erwarten von uns, dass wir hier ein großartiges Spiel machen."

Gleichzeitig betonte Kahn aber auch, dass der Cheftrainer der Münchner trotz einiger mäßiger Leistungen zuletzt in der Bundesliga nicht hinterfragt werde: "Das jetzt immer auf den Trainer zuzuspitzen, das ist ein bisschen übertrieben."

Bayern-Boss kann will Reize setzen

Julian Nagelsmann hatte in den vergangenen Wochen mehrere Male in der Kritik gestanden. Mal ging es um den Streit mit Kapitän Manuel Neuer im Zuge der Entlassung des langjährigen Torwarttrainers Toni Tapalovic, mal ging es um öffentliche Äußerungen des 35-Jährigen nach Bayern-Spielen - wie zuletzt nach dem 3:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum.

Außerdem waren die Münchner in den ersten Bundesliga-Wochen noch hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben, als die dreimal in Folge nur Remis gespielt hatten.

Für Vorstandsboss Oliver Kahn sind zum Teil in der Öffentlichkeit ausgetragene Querelen allerdings kein Anlass zu größeren Sorgen. "Beim FC Bayern ist auch immer die Frage: Willst du zu viel Harmonie haben? Vielleicht ist so ein bisschen Reiz auch nichts Verkehrtes. Es gibt immer wieder Diskussionen, und das erzeugt immer eine gewisse Unruhe. Das meine ich mit Reizen", so der ehemalige Torhüter und langjährige Kapitän der Münchner.

Laut Kahn werde beim FC Bayern häufig auf der Führungsebene diskutiert: "Wenn es zu harmonisch ist: Ist es wirklich das, was wir in bestimmen Momenten brauchen, um wirklich zu explodieren und alles abzurufen?"