Kane, oder keiner? So läuft die Stürmersuche des FC Bayern

IMAGO/Nigel Keene

Harry Kane soll weiterhin hoch in der Gunst des FC Bayern stehen

Nicht erst seit dem 1:0-Sieg bei Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstagabend ist klar, dass der FC Bayern jedem Gegner Paroli bieten kann. Feststeht aber auch, dass die Münchner im Sturmzentrum seit dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona im Sommer 2022 weiterhin Optimierungsbedarf haben. Das Problem: All zu viele passende Alternativen soll man an der Säbener Straße nicht ausgemacht haben.

Die Suche des FC Bayern nach einem neuen Weltstar für das Sturmzentrum gestaltet sich offenbar schwerer als zunächst vermutet. Das legt ein Bericht der "Sport Bild" nah.

Demnach soll die Führungsetage des deutschen Rekordmeisters ausschließlich in Harry Kane von Tottenham Hotspur einen geeigneten Kandidaten sehen. Der Poker um den 29-Jährigen, der im Saisonverlauf zum drittbesten Torschützen der Premier-League-Geschichte aufgestiegen ist, gestaltet sich allerdings enorm kompliziert.

Der "Sport Bild" zufolge sieht sich der FC Bayern derzeit schlicht nicht in der Lage, die Mega-Ablöse auf den Tisch zu blättern, die Tottenham für seinen Goalgetter aufrufen dürfte.

Dass Kane, dessen Vertrag in London im Sommer 2024 ausläuft, den Fragen nach seiner Zukunft zuletzt eher auswich, soll den FC Bayern allerdings hoffen lassen. Sollte Kane sein Arbeitspapier letztlich nicht verlängern und nach der Saison 2023/24 ablösefrei auf dem Markt erscheinen, würde man in München sicherlich mit maximaler Intensität vorstellig.

Um die Grundlage für dieses Szenario zu schaffen, soll man derzeit auf Hochtouren an einer Vertragsverlängerung mit Eric Maxim Choupo-Moting arbeiten. Der 33-Jährige präsentierte sich nach Lewandowskis Abgang als überraschend starker Ersatz. Sollte er verlängern, winkt eine weitere Saison als Stammkraft im Sturmzentrum.

FC Bayern soll über Gerüchte nur gelächelt haben

Dem Bericht zufolge soll derzeit vieles darauf hindeuten, dass man sich in Kürze auf eine weitere Zusammenarbeit einigt. Offen ist demnach allerdings noch, ob Choupo-Moting Bayerns Offerte über ein Jahr annimmt oder seinen Wunsch, zwei weitere Spielzeiten zu unterschreiben, erfüllt bekommt. Auch das Gehalt könnte sich als Knackpunkt erweisen. Derzeit verdient der Kameruner angeblich etwa 3,5 Millionen Euro im Jahr, künftig soll er einen zweistelligen Millionenbetrag fordern.

Treffen die Informationen der "Sport Bild" zu, ist eine weitere Zusammenarbeit für den FC Bayern aber wohl alternativlos: Alle anderen Sturmkandidaten, die in den vergangenen Monaten in der bayerischen Landeshauptstadt gehandelt wurden, sollen schlicht keine ernsthafte Option sein.

Über die Gerüchte um Dusan Vlahovic von Juventus Turin und Lautaro Martínez von Inter Mailand hat man angeblich nur müde gelächelt, bei Frankfurts Randal Kolo Muani soll man befürchten, dass er mit seinem Spielstil nicht zum FC Bayern passt und Marcus Rashford von Manchester United, den man durchaus in Betracht haben soll, ist vom Markt, nachdem United eine Option gezogen hat, die den 25-Jährigen bis 2024 an den Klub bindet.