Schalke-Boss kritisiert Verteilung der TV-Gelder

Bernd Schröder fordert mehr Geld für den FC Schalke 04

Sportlich läuft es beim FC Schalke 04 alles andere als rund. Dennoch fordert Klubboss Bernd Schröder eine Aufstockung der TV-Gelder.

"Mein Leben und vor allem das Leben von Schalke 04 wird nicht besser, wenn andere weniger bekommen. Und darum geht es uns auch nicht", stellte Schröder in einem Interview mit der "Sport Bild" klar.

Dennoch betonte der 56-Jährige: "Schalke muss mehr bekommen. Ich gönne jedem Verein jeden Euro. Aber weil wir so sehr zur Attraktivität der Liga beitragen, wäre es gut für die Liga, wenn Schalke möglichst stark ist."

Als TV-Sender habe man schließlich großes Interesse an guten Einschaltquoten. Für diese würden Klubs wie der FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt oder der Hamburger SV sorgen.

Die Einnahmen aus den TV-Rechten seien kein "Fernsehgeld, das vom Himmel fällt, sondern das Geld unserer Fans. Das darf man bei der ganzen Diskussion nicht vergessen. Unsere Partner, Sky und DAZN, wünschen sich starke Vereinsmarken", hob Schröder hervor.

Um seine Stellung zu untermauern, warf der Fußballfunktionär einen Blick auf den Spielplan. "Schalke spielt sechsmal zur Kernanstoßzeit um 15:30 Uhr, 15-mal spielen wir am Freitagabend, Samstagabend oder Sonntag. Warum? Nicht, weil wir bislang so einen grandiosen Fuß ball spielen. Sondern damit wir als Einzelspiel übertragen wer den können – und damit Quote für die Liga bringen", erklärte er und ergänzte: "Die TV-Sen der sehen das auch total klar, das ist deren Wunsch."

NFL sitzt der Bundesliga im Nacken

In einer DFL-Auswertung, bei der das Interesse an den Klubs ausgewertet wurde, belegt Schalke Platz drei unter den 36 Bundesligisten. Im TV-Ranking liegen die Königsblauen mit 43,7 Millionen Euro aber nur auf Rang 14.

Das oberste Ziel sei es aber, die Bundesliga attraktiver zu machen. "Wir sehen, dass andere Sportarten aufholen. Die NFL sitzt uns im Nacken. Wer hat denn den höchsten Anteil junger TV-Zuschauer? Das ist leider nicht die Bundesliga, das ist die NFL", so Schröder.