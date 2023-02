Überraschende Transfer-Kehrtwende bei Kolo Muani

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani wird angeblich auch vom FC Bayern umgarnt

Seit seiner Ankunft in Frankfurt hat Randal Kolo Muani die Eintracht im Sturm erobert. Längst sollen Top-Klubs aus aller Herren Länder am Franzosen interessiert sein. Bislang hieß es, dass der Angreifer die SGE frühestens 2024 verlassen wolle. Einem Medienbericht zufolge deutet sich diesbezüglich jedoch eine Kehrtwende an.

Wer in 29 Einsätzen an 28 Treffern direkt beteiligt ist, weckt naturgemäß Begehrlichkeiten. Und wenn man wie Randal Kolo Muani auch noch zum französischen Nationalspieler aufsteigt, stehen gleich die ganz großen Namen Schlange.

Für Eintracht Frankfurt schien ein möglicher Sommer-Transfer des Torjägers bis zuletzt kein Thema zu sein. "Wir wollen den Weg mit ihm weitergehen. Ich bin überzeugt, dass Randal auch in der nächsten Saison bei uns spielt", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche unlängst der "Bild".

Nach Ansicht des 42-Jährigen würde es dem Vize-Weltmeister guttun, "noch ein paar Jahre bei uns zu bleiben. Er ist ein herausragender Typ und sehr, sehr guter Spieler, aber eben noch am Anfang. Es gibt viele Bereiche, in denen er sich weiterentwickeln kann. Das kann er mit uns", betonte Krösche.

Passend dazu verkündete auch Kolo Muanis damalige Berateragentur MDC noch im Dezember via "Sport Bild", dass der Shootingstar 2023 noch nicht wechseln wolle und solle.

Eintracht Frankfurt ruft 100 Millionen Euro auf - FC Bayern im Rennen?

Doch ebenjene "Sport Bild" berichtet nun von einer Kehrtwende bei Kolo Muani. Demnach könnte der 24-Jährige, dessen Vertrag am Main noch bis 2027 gültig ist, doch schon im kommenden Sommer verkauft werden.

Der ablösefrei vom FC Nantes gekommene Senkrechtstarter hat seinen Marktwert durch die WM-Teilnahme und den bärenstarken Start ins neue Bundesligajahr weiter in die Höhe getrieben.

Auffällig ist zudem, dass der Goalgetter seit kurzem einen neuen Berater hat. Sein frisch engagierter Agent Moussa Sissoko soll beste Verbindungen zu den Spitzenteams Europas haben.

Angeblich wird nach der Saison mit Offerten aus Manchester und Liverpool gerechnet, auch Paris Saint-Germain und Real Madrid seien als Abnehmer vorstellbar. Ob der FC Bayern ebenfalls in den Poker einsteigen will, ist derweil unklar.

Sicher ist allerdings, dass die SGE für Kolo Muani eine klubinterne Rekordablöse aufrufen würde. "Wenn wir ihn irgendwann mal abgeben sollten, muss der Verein schon sehr große und relativ volle Taschen haben", kündigte Krösche an.

Laut "Sport Bild" liegt die Schmerzgrenze der Hessen bei ca. 100 Millionen Euro.