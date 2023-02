Neue Abwehr-Turm träumt von langer Zukunft auf Schalke

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Moritz Jenz ist auf Schalke direkt Stammspieler geworden

Moritz Jenz wechselte im Winter als Leihspieler zum FC Schalke 04, etablierte sich seit dem direkt als Stammspieler beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga. Für den gebürtigen Berliner ging mit dem Transfer ein kleiner Traum in Erfüllung, wie er selbst betonte.

Im Interview mit der "Sport Bild" berichtete der Innenverteidiger, welch hohen Stellenwert der Traditionsverein aus Gelsenkirchen für Jenz hat, der zuvor ebenfalls als Leihspieler für den FC Celtic aufgelaufen war: "Als ich nun gehört habe, dass Schalke mich immer noch will, dachte ich nur: geil!"

Mit dem Klub habe er schon vor zwei Jahren zum ersten Mal in Kontakt gestanden, bisher hatte sich ein Wechsel nach Gelsenkirchen aber immer wieder zerschlagen.

Dieses Mal hat es geklappt, vorerst für ein halbes Jahr als Leihspieler. Sollten die Königsblauen doch noch den Klassenerhalt schaffen, würde sogar eine Kaufpflicht in Höhe von vier Millionen Euro greifen.

"Wenn ich für diesen Verein weitere Jahre spielen könnte, wäre das für mich der Hammer! Es ist mich eine riesige Motivation, es zu schaffen. Ich will unbedingt, dass es klappt", so der 23-Jährige, der seit seinem S04-Wechsel alle drei Bundesliga-Partien von Beginn an bestritten hat.

Jenz sieht im FC Schalke 04 "eine wirklich hart arbeitende Mannschaft"

Dass der FC Schalke 04 mit Jenz in der Innenverteidigung noch kein einziges Gegentor kassiert hat, gilt als ein direkter Beleg für die großen Qualitäten des 1,90-Meter-Mannes, den es schon in Jugendjahren auf die Insel zum FC Fulham zog.

Jenz selbst beschrieb sich derweil als eine Art Mentalitätsspieler mit Charaktereigenschaften, die auf Schalke zuletzt so bitter vermisst wurden: "Aus meiner Sicht gilt: Wenn man neu in eine Mannschaft kommt, musst du von Anfang an eine Führungsrolle ausstrahlen, keine Angst zeigen. Wenn du während einer Saison zweimal ausgeliehen wirst, musst du Eier haben, um weiter voranzugehen. Das mache ich, denn die aggressive Spielweise, die wir haben, passt sehr gut zu mir."

Er sieht in seinem neuen Team "eine wirklich hart arbeitende Mannschaft. Man merkt, dass es derzeit einen Aufschwung gibt, auch dank der neuen Spieler im Winter." Jenz, der in seinen Jugendjahren auch von den Bundesliga-Klubs Hertha BSC und VfL Wolfsburg angefragt wurde, will dabei weiter als Leistungsträger vorangehen.