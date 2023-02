So brachten sich Brandt und Can wieder in Bestform

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Emre Can (l.) und Julian Brandt sind derzeit beim BVB gesetzt

Dieses Duo steht sinnbildlich für den Aufschwung bei Borussia Dortmund im Kalenderjahr 2023: Emre Can und Julian Brandt sind seit dem Bundesliga-Restart fast nicht wiederzuerkennen und aktuell absolute Leistungsträger beim BVB. Beide haben im Winter an wichtigen Details gefeilt, um wieder auf höchstes Leistungsniveau zu gelangen.

Die "Sport Bild" berichtete nun darüber, an welchen Stellschrauben die beiden deutschen Nationalspieler gedreht haben, um ihre körperliche Konstitution und ihre fußballerischen Fähigkeiten wieder an das Optimum zu bringen.

So soll Julian Brandt zuletzt eine Ernährungskur durchgezogen haben, um seine Fitness zu verbessern. Laut dem Medienbericht verzichtet der 26-Jährige seitdem auf Gluten und Histamin, befolgt einen klar vorgegebenen Ernährungsplan.

In den letzten Wochen setzte Brandt so zum absoluten Leistungshoch an, war bei praktisch allen BVB-Pflichtspielen in 2023 einer der besten Dortmunder, erzielte zwei Tore und leitete drei weitere ein.

Auch die enge Zusammenarbeit mit dem neuen Co-Trainer Armin Reutershahn soll sich bereits ausgezahlt haben. Laut dem Fachmagazin haben die beiden intensiv an Varianten für Standardsituationen gearbeitet. Die ruhenden Bälle werden seit diesem Jahr fast alle von Brandt ausgeführt.

Can als einziger Sechser im modifizierten BVB-System

Neben dem wiedererstarkten Kreativspieler Brandt zeigte sich zuletzt auch Mittelfeld-Kollege Emre Can stark verbessert.

Auch der 29-Jährige stellte in der jüngeren Vergangenheit seine Ernährung um, verzichtet seit dem Winter weitestgehend auf Zucker und rohes Fleisch. Neben einem optimierten Schlafverhalten hat Can, der zeitweise sogar als Verkaufskandidat im Januar gehandelt wurde, auch individuell an seiner Physis gearbeitet und Extra-Einheiten im Kraftraum geschoben.

Can brillierte zuletzt mit herausragenden Zweikampf- und Passwerten, nahm im modifizierten 4-1-4-1-System unter Cheftrainer Edin Terzic die Rolle des einzigen Sechsers im breiten BVB-Mittelfeld ein. Aus drei Startelf-Einsätzen bis zur Jahreswende wurden seit dem Restart bereits sieben, der gebürtige Frankfurter strahlt dabei viel Präsenz und Sicherheit aus.

Mit Julian Brandt und Emre Can in Topform will der BVB seine Aufholjagd in der Bundesliga am kommenden Sonntag gegen Hertha BSC (ab 17:30 Uhr) weiter fortsetzen und auch in der Königsklasse gegen den FC Chelsea glänzen.