Medien: Chelsea plant spektakulären Bellingham-Transfer

BVB-Profi Jude Bellingham ist heiß begehrt

Am Mittwochabend kommt es in der Champions League zum Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Chelsea. Die Londoner wollen dem BVB nicht nur den Einzug in das Viertelfinale streitig machen, schließlich sollen die Blues weiterhin um Jude Bellingham buhlen.

Seit Monaten werben die europäischen Spitzenklubs um den 19-Jährigen. Ein Ende ist im Transferpoker aber noch lange nicht in Sicht. So hat Jude Bellingham noch nicht entschieden, wo er in der kommenden Saison spielen will.

An Optionen mangelt es dem zentralen Mittelfeldmann keinesfalls. Besonders der FC Liverpool sowie Real Madrid gelten als heiße Kandidaten auf eine Verpflichtung. Doch auch Manchester City, Chelsea und Paris Saint-Germain werden immer wieder als mögliche Abnehmer genannt.

Wie der "Telegraph" berichtet, wollen die Blues aus London den BVB-Youngster unbedingt an die Stamford Bridge locken. Klubbesitzer Todd Boehly sei angeblich dazu bereit, "Himmel und Erde" in Bewegung zu setzen, um Bellingham im Trikot des FC Chelsea zu sehen.

BVB will Bellingham halten

Am nötigen Kleingeld mangelt es dem Premier-League-Klub keinesfalls. Erst im Januar tätigten die Blues auf dem Transfermarkt eine schier unglaubliche Einkaufstour. So investierte Chelsea rund 300 Millionen Euro in neue Spieler. Trotzdem wollen die Londoner im Sommer wohl noch mit einem Transfer von Bellingham nachlegen.

Der 19-Jährige ist noch bis 2025 an den BVB gebunden. Ein vorzeitiger Abschied im Sommer gilt dennoch als das Wahrscheinlichste Szenario, auch wenn die Dortmunder Vereinsführung noch um den Leistungsträger kämpft.

"Natürlich versuchen wir, Jude Bellingham so lange wie möglich bei Borussia Dortmund zu halten, weil er ein unglaublich wichtiger Spieler ist, der in dieser Saison noch einmal gezeigt hat, wie er sich mit diesem Verein identifiziert und die Mannschaft besser macht", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl unlängst gegenüber den "Ruhr Nachrichten".