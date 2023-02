So eng ist der Draht zwischen Nagelsmann und Kimmich

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Julian Nagelsmann und Joshua Kimmich (r.) im Gespräch

Da die beiden etatmäßigen Spielführer des FC Bayern am Dienstagabend bei Paris Saint-Germain in Person von Manuel Neuer (verletzt) und Thomas Müller (Ersatzbank) nicht in der Startelf standen, führte Joshua Kimmich seine Mannschaft in der Champions League als Kapitän auf das Spielfeld. Ein Bild, welches schon bald Schule machen könnte.

Von allen drei Bayern-Leitwölfen soll der 28-Jährige den engsten Draht zu Cheftrainer Julian Nagelsmann haben. Im Zuge des öffentlichen Zoffs zwischen dem Bayern-Coach und Manuel Neuer verdichteten sich zuletzt die Anzeichen, Kimmich könnte den Torhüter schon bald als Dauerlösung als Spielführer ablösen.

Nacht Informationen der "Sport Bild" sieht Nagelsmann in Kimmich seinen verlängerten Arm auf dem Platz, mit dem er tagtäglich eine rege Kommunikation pflegt. Der Kontakt zwischen den beiden geht dabei weit über die Allianz Arena beziehungsweise das Trainingsgelände des deutschen Rekordmeisters hinaus.

Manuel Neuer seit 2017 der Kapitän beim FC Bayern

Laut dem Medienbericht hält Nagelsmann auch abseits des Spielfelds viel Kontakt zum Mittelfeld-Star, besuchte ihn 2021 sogar in dessen Urlaub. Beim Online-Nachrichtendienst WhatsApp soll es ebenfalls einen regen Austausch zwischen dem Übungsleiter und seinem Führungsspieler geben.

Zwar ist der direkte WhatsApp-Draht zwischen Trainer und Spielern mittlerweile sowieso gängige Praxis, zwischen Nagelsmann und Kimmich soll er laut dem Fachmagazin aber "intensiv" sein.

Mittlerweile scheint es durchaus vorstellbar, dass Joshua Kimmich spätestens im Sommer das Kapitänsamt beim deutschen Branchenprimus auch auf Dauer übernehmen könnte.

Seit dem Rücktritt von Philipp Lahm im Sommer 2017 trug Manuel Neuer die Binde, war das Sprachrohr der Mannschaft und erster Ansprechpartner für alle Cheftrainer der Münchner, die seit dem kamen und gingen.