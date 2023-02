Hertha BSC will Talente-Trio binden

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Marton Dardai, Derry Scherhant und Jessic Ngankam überzeugen bei Hertha BSC

In Zukunft will der Fußball-Bundesligist Hertha BSC vermehrt auf Talente aus der eigenen Jugend setzen. Einem Trio soll daher ein Wechsel-Verbot erteilt worden sein.

Der 4:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende ließ Hertha BSC aufatmen. Mit einem Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz rangiert die Alte Dame nach dem Sieg auf Rang 16.

Großen Anteil am Erfolg über Gladbach hatten gleich drei Eigengewächse. Jessic Ngankam (22), Marton Dardai (21) und Derry Scherhant (20), die jeweils einen Treffer beisteuerten.

Ngankam egalisierte nach einer halben Stunde die Gladbacher Führung durch Nico Elvedi in der 17. Minute. Dardai gelang am 21. Geburtstag sein erstes Bundesligator (52.). Und Scherhant sorgte mit seinem Debüttreffer im Oberhaus (90.+1) für die Entscheidung.

Dem Trio könnte nun eine Belohnung winken. Wie die "Sport Bild" berichtet, hat Hertha Ngankam, Dardai und Scherhant nicht nur ein Wechsel-Verbot für den kommenden Sommer erteilt.

Dem Bericht zufolge denken die Hertha-Bosse sogar über Verlängerungen der jeweils bis 2025 laufenden Verträge nach.

Mit dem Vorhaben will Hertha offenbar mögliche Interessenten abwimmeln. Laut "Sport Bild" steht das Trio bereits bei anderen Bundesligisten auf dem Zettel. RB Leipzig und Eintracht Frankfurt hätten bereits die Fühler nach Dardai ausgestreckt.

Hertha plant in Zukunft mit Abwehr-Talent Gechter

Dardai durchlief sämtliche Mannschaften der Hertha-Jugend. Für die Profis stand der Sohn von Ex-Trainer Pal Dardai bereits 33 Mal auf dem Platz.

Ngankam sammelte zuletzt bei Greuther Fürth Spielpraxis, kehrte aber im Sommer zu Hertha zurück. Nach Verletzungsproblemen in der Hinrunde, stand der 22 Jahre alte Stürmer in den letzten fünf Spielen auf dem Platz.

Scherhant schaffte den Durchbruch bei den Profis erst in dieser Saison. Sechs Bundesliga-Einsätze stehen bislang zu Buche.

In Zukunft will Hertha BSC dem Bericht zufolge auch wieder auf Abwehr-Talent Linus Gechter setzen. Der gebürtige Berliner ist derzeit an Eintracht Braunschweig verliehen und soll ab dem Sommer wieder zum Hertha-Kader gehören.