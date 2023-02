Bericht: Top-Klub will FC Bayern bei Cancelo ausstechen

IMAGO/JB Autissier

Joao Cancelo steht noch bis zum Sommer beim FC Bayern unter Vertrag

Innerhalb kürzester Zeit hat sich Joao Cancelo beim FC Bayern zum Leistungsträger entwickelt. Doch ob die Leihgabe von Manchester City von den Münchenern fest verpflichtet wird und auch in der kommenden Saison in der Bundesliga aufläuft, ist offen. Nun scheint sich ein erster Konkurrent um den Portugiesen zu bemühen.

Mit der Verpflichtung von Joao Cancelo ist dem FC Bayern ein echter Transfer-Coup gelungen. Innerhalb kürzester Zeit hat sich die City-Leihgabe zu einem wichtigen Puzzleteil in der Mannschaft des Rekordmeisters entwickelt. Doch ob die Zukunft des Portugiesen auch in der kommenden Saison an der Säbener Straße liegt, bleibt abzuwarten.

Denn Stand jetzt kehrt Cancelo, zumindest vorerst, in das Team von Pep Guardiola zurück. Eine langfristige Perspektive beim englischen Meister hat er aber wohl nicht. Zu groß sind die Differenzen zwischen dem Profi und dem spanischen Star-Trainer. In dieser Hinsicht stände einem Verbleib des 28-Jährigen in München schon mal nichts im Wege.

Auch Cancelo selbst kann sich laut "90min.com" eine Weiterbeschäftigung beim FC Bayern gut vorstellen. Er fühle sich an der Säbener Straße sehr wohl, heißt es.

Ein weitaus größeres Problem könnte eine Einigung über die Ablösesumme beider Vereine darstellen.

FC Bayern: Chelsea will Leihgabe Cancelo

Denn die Bayern wollen die Kaufoption in Höhe von etwa 70 Millionen Euro möglichst weit nach unten drücken. ManCity sei hingegen bereit, sich auf eine Summe von rund 60 Millionen Euro zu einigen. Das zumindest berichtete das Portal "90min.com"

Möglicherweise immer noch zu viel Geld für den deutschen Rekordmeister, der somit die Tür für potentielle Konkurrenten öffnet.

Mit dem FC Chelsea soll bereits der erste Klub die Fühler nach dem portugiesischen Nationalspieler ausgestreckt haben. Demnach suchen die Blues einen Ersatz für 66-Millionen-Euro Flop Marc Cucurella, der erst im Sommer aus Brighton kam. Dafür wäre Cancelo nach Ansicht der Chelsea-Boss optimal, so "90min.com" weiter.

Als Trumpf könnte sich für den Klub aus London der englische Nationalspieler Ben Chillwell entwickeln. Dieser soll bei Manchester City als Cancelo-Ersatz auf dem Zettel stehen. Sollte der FC Bayern die Kaufoption nicht ziehen, könnte Chelsea den Linksverteidiger in einen möglichen Transfer verrechnen und somit den Citizens den idealen Ersatz für den abwanderungswilligen Portugiesen bieten.