Medien: Neuer Mega-Vertrag für den FC Bayern

Allianz ist auch Namengeber der Heimstätte des FC Bayern

Mit dem 1:0-Erfolg bei Paris Saint-Germain im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals erarbeitete sich der FC Bayern nicht nur eine gute Ausgangslage für den Vergleich in München (08. März), sondern untermauerte einmal mehr, dass man zu den absoluten Spitzenklubs des europäischen Kontinents gehört. Angesichts der unterschiedlichen finanziellen Voraussetzungen im Vergleich mit einigen Konkurrenten keine Selbstverständlichkeit. Aber auch aus München gibt es nun gute Neuigkeiten.

Im europäischen Spitzenfußball geben zunehmend die Teams den Ton an, für die Geld kaum noch eine Rolle spielt: Der FC Chelsea investierte nach der Übernahme durch US-Milliardär Todd Boehli allein in den letzten beiden Transferfenstern zum Beispiel über 600 Millionen Euro in neue Spieler, Paris Saint-Germain, Manchester City oder Newcastle United können quasi auf die schier unerschöpflichen Finanzmittel aus Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Saudi-Arabien zurückgreifen.

Da solche Modelle im deutschen Fußball untersagt sind, ist die Herausforderung, im Wettbewerb zu bestehen für den FC Bayern und Co. ungleich größer. Immerhin steht den Münchnern nun ein Vertrag ins Haus, der die eigenen Mittel ein gutes Stück erhöht.

Zukunft von Katar-Sponsoring weiter offen

Die "Sport Bild" will erfahren haben, dass der FC Bayern seine Zusammenarbeit mit Anteileigner und Platin-Partner Allianz um weitere zehn Jahre bis 2033 verlängert. Dadurch steigen die Sponsoring-Einnahmen des deutschen Rekordmeisters um satte acht Millionen Euro. Zahlte Allianz zuvor fünf Millionen Euro pro Jahr, sollen es nun 13 Millionen Euro sein. Eine Steigerung um 62,5 Prozent.

Offen ist dem Bericht hingegen weiterhin, ob der umstrittene Sponsor Qatar Airways und die Bayern ihre nach der laufenden Spielzeit endende Zusammenarbeit fortsetzen werden.

Dabei soll nicht nur der FC Bayern, dessen Fans in den vergangenen Jahren lautstark die Aufkündigung des Vertrages forderten, sein. Angeblich zeigt sich auch die katarische Fluggesellschaft zurückhaltend. Vermutet wird eine Reaktion aufgrund der kritischen Haltung der DFB-Elf bei der WM im Wüstenstaat.

Die Vereinbarung spülte dem FC Bayern bislang rund 20 Millionen Euro in die Kassen.