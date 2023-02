Baumgarts irrer Karvenalsauftritt: "Vollgas und hart ran"

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Steffen Baumgart nahm mit seiner Mannschaft an der FC-Karnevalssitzung teil

In der Karnevalshochburg Köln dominiert derzeit die fünfte Jahreszeit. Auch beim 1. FC Köln wird gefeiert, zeigte sich doch die versammelte Vereinsführung samt Profi-Mannschaft am Mittwochabend bei der Klub-Sitzung im Maritim. Mit dabei selbstredend auch Cheftrainer Steffen Baumgart, der als Gladiator eine starke Figur abgab.

Nachdem der Effzeh schon am Montag in der Lanxess-Arena an einer großen Karnevalsfeier mit über 8.000 Jecken teilnahm, ging es am Dienstagabend in dem Kölner Hotel weiter.

Was war das gestern bitte für ein Abend 😍

Vielen Dank an alle, die mit dabei waren!❤️🤍

— 1. FC Köln (@fckoeln) 14. Februar 2023

Die Karnevalssitzung des Bundesliga-Klubs gilt seit Jahren als Pflichttermin auch für den Lizenzspielerkader - unabhängig von der jeweiligen sportlichen Ausgangslage. Klar war: Mit fünf Partien ohne Niederlage in 2023 ließ es sich besonders ausgelassen feiern.

Die Spieler des 1. FC Köln zeigten sich einmal mehr kreativ und mutig, was die Auswahl ihrer Karnevalskostüme anging.

Auch Cheftrainer Steffen Baumgart war wieder mit von der Partie, wenngleich der 51-Jährige nicht auf den ersten Blick zu erkennen war. Hinter einer dicken Rüstung samt Helm versteckt erschien der Kölner Coach samt seiner Ehefrau zur FC-Sitzung und zog die Blicke der anderen Sitzungsteilnehmer auf sich.

1. FC Köln am Samstag zu Gast beim VfB Stuttgart

Gegenüber der "Bild" meinte Baumgart mit einem Augenzwinkern im Hinblick auf den Sitzungsabend: "Marschroute für die Jungs ist wie immer - Vollgas und hart ran. Ich führe sie."

Nicht nur Steffen Baumgart und Ehe Katja erschienen übrigens in Anlehnung an die Kölner Stadtgeschichte als Gladiator beziehungsweise Römerin. Auch die versammelte Vereinsspitze um Präsident Werner Wolf und Sportchef Christian Keller folgten dem römischen Verkleidungsmotto und kamen als Cäsar oder Legionär verkleidet.

Ab dem Mittwoch richtet der Effzeh den Fokus dann wieder voll auf die sportlichen Belange, in der Bundesliga geht es am Samstag ab 15:30 Uhr mit dem wichtigen Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart weiter.