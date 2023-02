Neues Update zu Bayern-Kapitän Neuer

IMAGO/Ulrich Wagner

Manuel Neuer schuftet an der Säbener Straße tagtäglich für sein Comeback (Symbolbild aus dem Jahr 2022)

Über zwei Monate ist es nun schon her, dass sich Manuel Neuer beim Ski-Fahren im Winterurlaub einen Bruch des Schien- und Wadenbeins zuzog. Wie es aktuell um den Kapitän des FC Bayern bestellt ist, darüber wird viel spekuliert. Laut einem jüngsten Medienbericht macht Neuer auf seinem Weg zurück aber gute Fortschritte.

Am Mittwoch vermeldete die "Sport Bild", dass der 36-Jährige Routinier weiterhin nahezu täglich an der Säbener Straße erscheine, um mit speziellen Reha-Übungen an seinem Comeback zu feilen.

Ziel bleibt es dabei, zur kommenden Saison 2023/2024 wieder voll belastbar ins Mannschaftstraining einsteigen zu können. Dann läuft beim deutschen Rekordmeister alles auf ein lange nicht gekanntes Torhüter-Duell zwischen Manuel Neuer und Yann Sommer um den Stammplatz zwischen den Pfosten hinaus.

Laut "Sport Bild"-Infos nutzt Neuer aktuell ein spezielles Hightech-Gerät, um schon wieder erste läuferische Versuche unternehmen zu können. Auf dem sogenannten "Alta-G-Laufband" lässt sich das eigene Körpergewicht um bis zu 80 Prozent reduzieren, Neuer kann somit deutlich entlastet seine ersten Gehversuche unternehmen.

Neuer blieb zuletzt schweigsam bei Fragen nach seiner Gesundheit

Nach aktuellem Informationsstand soll es dabei keinerlei ungeahnte Probleme beim fünffachen Welttorhüter gegeben haben, sodass sich die medizinische Abteilung durchaus im Zeitplan sieht. Des Weiteren stehen auch andere Behandlungen wie regelmäßige Lymphdrainagen auf der Tagesordnung des Bayern-Kapitäns.

Über seinen derzeitigen Gesundheitszustand hatte sich Manuel Neuer in den letzten Tagen nicht mehr selbst geäußert. Er hatte zuletzt vor allem mit einem Interview für Schlagzeilen und vereinsinternen Zoff gesorgt, indem er die Entlassung seines langjährigen Torwarttrainers und Freundes Toni Tapalovic scharf kritisiert hatte.