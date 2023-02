Arrogant oder nur selbstbewusst? Mbappé-Ansage an Bayern

IMAGO/Dave Winter/Shutterstock

Kylian Mbappé will mit PSG unbedingt noch weiterkommen

Beim knappen 0:1 gegen den FC Bayern wirkte PSG-Superstar Kylian Mbappé aufgrund von Oberschenkelproblemen erst ab der 57. Minute mit. Wie wichtig der Torjäger für das Spiel von Paris Saint-Germain ist, stellte er umgehend unter Beweis.

Obwohl PSG bis zur 57. Minute bereits mit Lionel Messi und Neymar in der Offensiv-Abteilung auflief, blieben die Pariser Angriffsbemühungen bis zur Hereinnahme Mbappés praktisch ohne jeden Ertrag.

Mit der Einwechslung des französischen Starspielers wendete sich das Blatt dann aber schlagartig. Der 24-Jährige war direkt an allen nennenswerten Offensiv-Aktionen der Hausherren beteiligt, war sofort ein permanenter Unruheherd.

Gleich zweimal traf der Weltmeister von 2018 dann auch in das Tor des FC Bayern. Beide Mal führte allerdings eine vorausgegangene Abseitsstellung zur Annullierung des Treffers - einmal hob der Linienrichter direkt die Fahne (74.), einmal griff der VAR nach einer denkbar knappen Entscheidung ein (82.).

Alleine seine eigene Performance reichte Kylian Mbappé aus, um weiterhin voller Überzeugung in das Rückspiel in München zu starten, welches in drei Wochen angesetzt ist.

Mbappé lässt keine Fragen offen

Auf die Frage nach der Partie, wer in das Rückspiel am 8. März als Favorit starten werden, antwortete der PSG-Star in der Mixed-Zone ohne zu zögern: "Das ist Paris St. Germain, immer!"

Am Mikrofon von "Canal+" gab er schon vorher klar zu verstehen: "Wir fahren dort hin, um zu gewinnen und weiterzukommen."

Sollte der Stürmer, der in der Königsklasse bis dato 40 Tore in 60 Einsätzen erzielt hat, bis dahin tatsächlich wieder fit und einsatzfähig über 90 Minuten Minuten werden, wartet auf die Hintermannschaft des FC Bayern tatsächlich noch ein hartes Stück Arbeit.

Zumal Benjamin Pavard nach einer starken Leistung aufgrund der späten Gelb-Roten Karte auch noch gesperrt fehlen wird.

"Es ist wichtig, dass alle unsere Spieler für das Rückspiel gesund sind, dass alle gut essen und gut schlafen. Wenn wir unsere ganze Mannschaft zur Verfügung haben und offensiven Fußball spielen, fühlen sie (die Bayern, Anm. d. Red.) sich nicht wohl", fügte Mbappé selbst nach der knappen Hinspiel-Niederlage hinzu.

Auch Bayern-Kapitän Joshua Kimmich räumte ein, dass Paris Saint-Germain mit Mbappé im Spiel noch einmal eine Klasse stärker einzuschätzen sei: "Es ist nicht so einfach, das zu verteidigen, wenn alle drei auf dem Platz stehen", meinte er über das Weltklasse-Trio Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar.