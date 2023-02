Leverkusen-Spiel als Schaulaufen für Bayern-Leihgabe Nübel

IMAGO/Norbert Scanella

Alexander Nübel ist vom FC Bayern zur AS Monaco ausgeliehen

Alexander Nübel will den deutschen Fans am Donnerstag zeigen, dass er das Zeug zum künftigen Bayern-Torhüter hat.

Wenn es nach Alexander Nübel geht, ist der Auftritt bei Bayer Leverkusen einer seiner letzten an einem Donnerstag. "In Zukunft möchte ich dienstags oder mittwochs spielen", verriet der Torhüter der AS Monaco zuletzt im Aktuellen Sportstudio des "ZDF" - und deklarierte damit die Champions League als sein nächstes Ziel. Bayern München könnte Nübel ein Königsklassen-Abo bieten. Doch ob der Keeper wirklich zum Rekordmeister zurückkehrt, ist nach wie vor offen.

Zunächst einmal kann Nübel im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League bei Bayer (21:00 Uhr/RTL) den deutschen Fans zeigen, dass er tatsächlich das Zeug zum künftigen Bayern-Torhüter hat. Wenn die Leverkusener in der Offensive so wirbeln wie bei ihrem jüngsten Sieg in der Fußball-Bundesliga bei der TSG Hoffenheim (3:1), wird der Torwart des Tabellendritten aus Frankreich alle Hände voll zu tun haben.

Falls Nübel überzeugt, werden sich die Fragen an die Bayern-Verantwortlichen hinsichtlich der Nummer eins ab der kommenden Saison sicher wieder mehren. Die unübersichtliche Gemengelage in München in Folge der schweren Verletzung von Manuel Neuer, der Verpflichtung von Yann Sommer, dem Aus für den langjährigen Torwarttrainer und Neuer-Kumpel Toni Tapalovic sowie dem Engagement von Michael Rechner als dessen Nachfolger birgt immer noch reichlich Zündstoff.

FC Bayern: Nübel hat sich bei AS Monaco "sehr gut entwickelt"

Nach dem Wirbel der vergangenen Wochen inklusive des aufsehenerregenden Neuer-Interviews gab es zuletzt Spekulationen auf mehreren Ebenen. Demnach plant Rechner ab der Vorbereitung auf die kommende Saison angeblich einen Konkurrenzkampf zwischen Neuer, Sommer und Nübel mit offenem Ausgang. Auf der anderen Seite soll Monaco aber daran interessiert sein, Nübel auch nach dem Leihende im Sommer zu halten. Zudem soll sich auch RB Leipzig mit dem 26-Jährigen beschäftigen.

Nübels erster Ansprechpartner scheinen aber die Bayern zu sein. Man werde "im Sommer Gespräche führen, was am sinnvollsten ist", sagte Nübel im ZDF. Schließlich bewerte die Klubspitze um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic seine Entwicklung positiv.

Auch deshalb sieht Nübel seine Zukunft grundsätzlich in München. Sein Karriereplan sei, "dass ich irgendwann beim FC Bayern spiele", sagte der gebürtige Paderborner: "Mein Vertrag läuft noch bis 2025." Er habe sich im Fürstentum "sehr gut entwickelt" und sei "jetzt ein ganz anderer Torwart als damals, als ich zum FC Bayern gekommen bin".

Nübel war 2020 von Schalke 04 zum Serienmeister gewechselt. Nach einer Spielzeit als Nummer zwei (vier Pflichtspieleinsätze) hinter Neuer ließ er sich ausleihen. Als die Bayern nach Neuers Verletzung im Dezember einen neuen Keeper suchten, war Nübel einer Rückkehr wohl nicht abgeneigt: "Aber Monaco wollte mich nicht gehen lassen. Das war ein gutes Zeichen in meine Richtung."

Am Donnerstag will Nübel seinerseits ein Zeichen setzen.