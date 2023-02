Wird Ex-Schalke-Star Thiaw zur neuen Milan-Legende?

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Malick Thiaw (r.) überzeugte in seinem ersten Champions-League-Spiel

Malick Thiaw hat ein gelungenes Debüt für den AC Mailand in der Champions League gefeiert. Der Ex-Schalker erhielt Lob von allen Seiten.

Die Fans spendeten Applaus, Trainer Stefano Pioli fand lobende Worte, die kritische italienische Presse griff zu Superlativen: Malick Thiaw reichten seine ersten 90 Minuten in der Champions League, um sich beim AC Mailand einen Namen zu machen. "Das San Siro hat eine neue Legende", schrieb die "Gazzetta dello Sport".

Der deutsche Fußball-U21-Nationalspieler hatte im Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen Tottenham Hotspur (1:0) überzeugt. Der gute Eindruck gegen die Londoner soll keine Momentaufnahme bleiben.

"Ich will mich jetzt hier behaupten auf meiner Position", sagte Thiaw, für den gegen die Spurs "ein Kindheitstraum" in Erfüllung gegangen war, dem "SID": "Gemeinsam mit der Mannschaft gegen solch eine starke Mannschaft aus England so ein Spiel hinzulegen, macht mich auch am Tag danach immer noch stolz."

Der 21 Jahre alte Innenverteidiger, der im Sommer 2022 von Schalke 04 zu den Rossoneri gewechselt war, verhalf dem italienischen Meister, der zuletzt in einer Krise in der Serie A gesteckt hatte, zu Stabilität. Er werde, so die Gazetta, "bestimmt zum Fixstern im Milan-Kader".

Auch Pioli würdigte den gebürtigen Düsseldorfer. "Thiaw hat ein tolles Spiel gemacht. Ich sehe, wie er jeden Tag im Training arbeitet. Mit diesen Jungs sollte man rechnen", sagte Pioli.

Rund sieben Millionen Euro Ablöse hatte sich Milan die Dienste des Deutschen kosten lassen. Anlaufschwierigkeiten blieben nicht aus. Thiaw tat sich schwer, seine Rolle zu finden. "Es hat einfach etwas Zeit gebraucht, um mich hier an alles zu gewöhnen. Inzwischen bin ich aber wirklich glücklich hier und fühle mich angekommen", betonte der Youngster.

Er spüre das Vertrauen der Verantwortlichen. Auch Milan-Legende Paolo Maldini habe ihn immer wieder zur Seite genommen und ihn dabei unterstützt, weiter an sich zu glauben: "Italien ist die perfekte Defensivschule."