Kolo Muani zum FC Bayern? Elber ist skeptisch

Angeblich Thema beim FC Bayern: Randal Kolo Muani

Im Sommer könnte der FC Bayern auf dem Transfermarkt zuschlagen und einen neuen Mittelstürmer von Spitzenformat verpflichten. Als Kandidat gilt Senkrechtstarter Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. Der frühere Münchner Torjäger Giovane Elber ist vom Franzosen allerdings noch nicht komplett überzeugt.

Mit je 14 Toren und Vorlagen hat Randal Kolo Muani seinen Teil dazu beigetragen, dass Eintracht Frankfurt in der Bundesliga erneut um die Top-Plätze mitspielt und darüber hinaus in der Champions League das Achtelfinale erreicht hat.

Sein kometenhafter Aufstieg verhalf dem 24-Jährigen gar zum Sprung in die französische Nationalmannschaft, mit der er an der WM in Katar teilnehmen durfte.

Längst sollen Top-Klubs um den bis 2027 an die SGE gebundenen Angreifer werben, darunter auch der FC Bayern. Der Schritt zum Rekordmeister wäre für Kolo Muani nach Meinung von Giovane Elber aber noch zu früh.

In einem Gastbeitrag für die "Sport Bild" nannte der Brasilianer den Frankfurter zwar einen "guten Jungen", der in Zukunft für die europäische Elite "interessant" werden könnte, noch sei es jedoch nicht so weit.

"Er soll noch ein bisschen bei Frankfurt bleiben, denn wichtig ist regelmäßige Spielzeit. Kolo Muani hat gute Ansätze, aber ich sage: Warten wir ab, was da noch kommt!", betonte Elber.

Harry Kane zum FC Bayern? "Transfer wäre ein Wunder"

Auch mit dem vorhandenen Personal traut der 50-Jährige seinem Herzensverein eine Menge zu.

"Choupo-Moting hat gezeigt, dass er ein Bayern-München-Spieler ist. Das haben ihm nach dem Weggang von Robert Lewandowski nicht viele zugetraut", hob Elber hervor.

An einen Wechsel von Tottenhams Megastar Harry Kane an die Säbener Straße glaubt der frühere Goalgetter derweil nicht.

"Ich denke nicht, dass Kane nach Deutschland kommen wird. In England verdient er unglaublich viel Geld. Sein Transfer wäre ein Wunder", stellte Elber klar.