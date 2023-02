Wildes Gerücht: Real lockt Klopp mit zwei Mega-Stars

IMAGO/Paul Greenwood/Shutterstock

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht

Bereits seit 2015 ist Jürgen Klopp beim FC Liverpool tätig. Mit dem Gewinn der Premier League und Champions League hat sich der Ex-BVB-Trainer bei den Reds einen Legenden-Status erarbeitet. Doch in den letzten Monaten kriselt es gewaltig an der Anfield Road. Laut einem Bericht aus Spanien soll nun Real Madrid eine Chance wittern, Klopp als Nachfolger für Ancelotti zu verpflichten.

Es ist eine Saison zum Vergessenen, die der FC Liverpool unter der Leitung von Jürgen Klopp bislang spielt. Der erhoffte Titel in der Premier League ist bereits in den letzten Monaten zur Utopie geworden. Auf Rang neun liegend muss man sich an der Anfield Road selbst um eine Qualifikation für die Champions League arg sorgen.

Viele Kritiker sehen auf Grund der schlechten Leistungen der letzten Monaten besonders Coach Klopp in der Verantwortung und sehen eine Trennung der Reds von ihrem langjährigen Erfolgstrainer als unumgänglich an. Diese Gelegenheit will nun offenbar Real Madrid ergreifen und den deutschen Star-Trainer nach Spanien lotsen. Das berichtet "El Nacional".

Klopp wünscht sich Transfer von BVB-Star Jude Bellingham

Demnach wolle Klub-Präsident Florentino Perez Klopp als Nachfolger von Carlo Ancelotti zu den Königlichen holen. Der Vertrag des Ex-Bayern-Trainers läuft im Juni aus, eine Verlängerung ist stark abhängig von den Ergebnisse und Abschneiden der kommenden Monate. Ein Verbleib des Italieners somit mehr als ungewiss.

Um im Falle einer Trennung von Ancelotti einen geeigneten Ersatz präsentieren zu können, soll es bereits zu Kontakt zwischen Klopp und den Real-Verantwortlichen gekommen sein. In den Gesprächen habe der zweifache deutsche Meistertrainer seine Transferwünsche für den Sommer präsentiert, berichtet die spanische Zeitung weiter.

Nach Informationen von "El Nacional" sollen dabei besonders BVB-Juwel Jude Bellingham und PSG-Superstar Kylian Mbappé im Fokus stehen. Der Verpflichtung der beiden Profis solle für Madrid wohl keine Probleme darstellen, heißt es. Beide Spieler befinden sich bereits seit längerem im Blickfeld der Königlichen und würden Klopp im Falle eines Wechsels wohl nur zu gerne zur Verfügung gestellt werden.