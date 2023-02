Union selbstbewusst zu Ajax - Bayer-Star Schick fit für Monaco

IMAGO/Laci Perenyi

Patrik Schick steht Bayer 04 Leverkusen wieder zur Verfügung

Mit ordentlich Rückenwind fiebert Union Berlin dem Duell mit Ajax Amsterdam entgegen, Bayer Leverkusen muss gegen die AS Monaco in der Zwischenrunde der Europa League antreten.

Überflieger Union Berlin startet mit Selbstbewusstsein in seine bislang größte internationale Bewährungsprobe, währenddessen sorgt die Rückkehr von Torjäger Patrik Schick bei Bayer Leverkusen für gute Stimmung vor dem Duell mit der AS Monaco: Beide Bundesligisten wollen sich am Donnerstag im Kampf um das Achtelfinale in der Europa League eine gute Ausgangslage verschaffen.

Union bekommt es dabei mit dem niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam zu tun (18.45 Uhr/RTL+) - "eine der großen Nummern in Europa", wie Geschäftsführer Oliver Ruhnert vor dem Hinspiel der Zwischenrunde betonte: "Für uns ist es eine Riesenherausforderung dort zu spielen." Doch die Berliner brauchen sich derzeit nicht zu verstecken.

Das übliche Minimalziel von 40 Punkten in der Bundesliga hat die Mannschaft von Trainer Urs Fischer schon weit vor dem Saisonende geknackt, auf Rang zwei lauern die Eisernen hinter Spitzenreiter Bayern München und feierten am vergangenen Samstag gegen RB Leipzig den sechsten Pflichtspielsieg in Folge.

Dementsprechend sei das Selbstbewusstsein laut Abwehrspieler Robin Knoche groß, gegen die Niederländer wolle die Mannschaft "etwas mitnehmen".

Auch Leverkusen möchte nach dem Aus in der Champions League ein gutes Ergebnis im Hinspiel gegen Monaco einfahren (21:00 Uhr/RTL), um im Rückspiel kein "Wunder" vollbringen zu müssen: "Wir haben eine große Vorfreude, und wir wollen im Europacup bleiben", sagte Bayer-Coach Xabi Alonso, der nach langer Verletzungspause und Erkrankung wieder auf Stürmer Schick setzen kann.

"Er ist im Kader, er fühlt sich viel besser. Drei Tage in Folge hat er gut trainiert. Wir brauchen Patrik, wir warten auf ihn", sagte Alonso. Gegen Monaco rechnet der Spanier aber zunächst nur mit einer Jokerrolle für den tschechischen Nationalspieler.

Union trifft auf formstarkes Ajax

Auf der gegnerischen Seite wartet derweil im Team um Keeper Alexander Nübel und den früheren Kölner Ismail Jakobs ein alter Bekannter: Ex-Leverkusener Kevin Volland kehrt mit dem französischen Erstligisten, der laut Alonso wie "ein Champions-League-Gegner" sei, an alte Wirkungsstätte zurück. Auch bei Union wird die Reise nach Amsterdam für einige zugleich eine in die Vergangenheit, denn Verteidiger Danilho Doekhi und Stürmer Sheraldo Becker stammen beide aus der renommierten Ajax-Akademie.

Auch wenn die glorreichen Amsterdamer Zeiten auf internationaler Bühne schon länger zurückliegen, sei Union bewusst, "dass wir bei einem der Topklubs in Europa spielen", meinte Ruhnert. Aber, "wenn man in eine K.o.-Runden geht, will man versuchen weiterzukommen". Das wird gegen den niederländischen Traditionsverein, der als Gruppendritter der Champions League wie Leverkusen nun eine Etage tiefer antreten muss, alles andere als einfach.

Denn nicht nur die Berliner haben derzeit einen Lauf. Nachdem Trainer Alfred Schreuder Ajax Ende Januar aufgrund nicht zufriedenstellender Ergebnisse verlassen musste, steht Ex-Herthaner John Heitinga als Coach an der Seitenlinie. Seine bisherige Bilanz: Vier Siege aus vier Pflichtspielen.

Diese Serie würde Union wohl nur zu gerne durchbrechen, muss dabei allerdings auf die gelbgesperrten Janik Haberer und Christopher Trimmel verzichten. Das Selbstbewusstsein, Ajax Paroli zu bieten, haben sich die Berliner jedenfalls nicht zuletzt in der Bundesliga erarbeitet.

Nach dem Erfolg in Leipzig brachte Gießelmann die derzeitige Gefühlslage beim Klub aus Köpenick auf den Punkt: "Wir glauben an uns und sind mental brutal stark."