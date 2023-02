Schmidt mit Benfica auf Viertelfinal-Kurs

IMAGO/Jbo

Brügge verlor das Heimspiel gegen Benfica

Trainer Roger Schmidt hat mit Benfica Lissabon beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale der Champions League.

Der portugiesische Rekordmeister und Tabellenführer setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Brügge verdient mit 2:0 (0:0) durch, Joao Mario per Foulelfmeter (51.) und David Neres (88.) erzielten die Treffer für die Gäste. Das Rückspiel steigt am 7. März in Lissabon, dann könnte Benfica wie im Vorjahr den Viertelfinaleinzug perfekt machen.

Benfica dominierte auch ohne Julian Draxler das Geschehen, Brügge agierte bis auf eine Phase in der ersten Halbzeit weitestgehend einfallslos. Mit der Führung im Rücken konnten sich die "Adler" dann noch einmal mehr auf ihre Defensive konzentrieren - Neres machte dann kurz vor Schluss alles klar.

Auch ohne Weltmeister Enzo Fernandez peilt Benfica damit die nächste Runde an. Der Argentinier war in der Winterpause für 121 Millionen Euro zum FC Chelsea gewechselt.