Dortmunds Alter Markt fest in Chelsea-Hand

IMAGO/Liam Asman/SPP

Die Fans des FC Chelsea wollen ihre Mannschaft in Dortmund unterstützen

Der BVB begrüßt am Mittwochabend (21:00, DAZN sowie im Live-Ticker auf sport.de) den englischen Premier-League-Klub FC Chelsea zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. Hunderte Fans haben sich schon Stunden vor Anpfiff in der Dortmunder Innenstadt eingefunden.

Für den Champions-League-Kracher zwischen Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und dem FC Chelsea ist alles angerichtet. Beide Mannschaften können sich für das Spitzenspiel auf große Unterstützung ihrer Fans freuen.

Nicht nur der BVB, in 2023 noch ungeschlagen, kann wie gewohnt auf den lautstarken Support seiner Anhänger setzen. Tausende britische Fans haben sich für das Auswärtsspiel des FC Chelsea auf den Weg ins Ruhrgebiet gemacht, mehr als 500 waren nach Angaben von "Ruhr Nachrichten" schon am Dienstagabend in Dortmund eingetroffen.

Am Mittwochmittag versammelten sich die Fans der Blues dann in Dortmunds Innenstadt, um sich friedlich in Stimmung für das Spiel am Abend zu bringen. Gerade der Alte Markt war zur Mittagszeit "fest in Chelsea-Hand", beobachtete die Regionalzeitung.

Fan-Marsch des FC Chelsea zum Stadion des BVB geplant

Wie die örtliche Polizei am Vormittag bekannt gab, ist ein Fanmarsch der Engländer für den Abend geplant. Dann sind auf mehreren Hauptstraßen in Dortmund mit Verzögerungen und Staus zu rechnen.

Die Profis des FC Chelsea waren am Dienstagabend bereits in Dortmund angetroffen. Das Vormittagstraining hatten die Blues noch in London absolviert. Nach der Partie am Mittwoch reist das Team von Coach Graham Potter noch in der Nacht zurück auf die Insel.

Potters Mannschaft befindet sich, anders als der BVB, derzeit nicht in Topform. Nach 22 Liga-Spielen rangiert der FC Chelsea lediglich auf Platz zehn - trotz der Investition von über 600 Millionen Euro auf dem Transfermarkt. "Klar, es gibt mehr Druck und Erwartungen, wenn man viel Geld ausgibt", so Potter vor dem Spiel.