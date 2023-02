FC Barcelona unter Korruptionsverdacht

IMAGO/Urbanandsport

Der FC Barcelona wies die Vorwürfe von sich

Der FC Barcelona ist in Erklärungsnot: Die Staatsanwaltschaft untersucht Zahlungen in Millionenhöhe, die der spanische Top-Klub in der Vergangenheit an einen hochrangigen Funktionär im spanischen Schiedsrichterwesen gezahlt hat. Der Klub wies die Anschuldigungen umgehend zurück.

Hat der FC Barcelona im Zeitraum zwischen 2016 und 2018 mithilfe von Zahlungen in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro Einfluss auf die Schiedsrichter genommen?

Wie der Radiosender "Cadena SER" sowie mehrere spanische Medien am Mittwoch berichteten, sei das Geld an eine Firma von José María Enríquez Negreira gezahlt worden. Dieser war zu jener Zeit Vizepräsident Schiedsrichterausschusses im spanischen Fußballverband. Wegen des Verdachts der "Korruption zwischen Privatpersonen" habe die Staatsanwaltschaft schon vor einigen Monaten Ermittlungen gegen beide Seiten eingeleitet.

Auffallend: Als der Funktionär im Jahr 2018 aus dem Komitee ausschied, sollen die Zahlungen eingestellt worden sein.

Ex-Barca-Boss Josep Maria Bartomeu, in dessen Amtszeit die Überweisungen getätigt wurden, wollte den Betrugsverdacht bei "Cadena SER" derweil umgehend aus dem Weg räumen und erklärte, dass man die Überweisungen aufgrund einer neuen Sparpolitik beendet hatte.

FC Barcelona weist Anschuldigungen von sich

Der spanische Klub um Deutschlands Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hatte am Mittwoch ebenfalls prompt reagiert und ein offizielles Statement abgegeben. Darin heißt es, dass der FC Barcelona "in der Vergangenheit die Dienste eines externen, technischen Beraters in Anspruch genommen hat, der dem Management des Vereins Video-Berichte über spanische Jugendspieler lieferte". Diese Dienste seien um Berichte "über das professionelle Schiedsrichterwesen" erweitert worden, was lediglich zur "gängigen Praxis" gehöre.

Den Vorwurf, das Geld sei gezahlt worden, um Einfluss auf die Unparteiischen zu nehmen, wies der Klub entschieden zurück. Zudem bedauere der FC Barcelona, "dass diese Meldungen ausgerechnet zum sportlich besten Zeitpunkt der laufenden Saison erschienen" sind.

Barcelonas jetziger Klub-Präsident Joan Laporta vermutet hintergründige Motive: "Es ist kein Zufall, dass diese Information gerade jetzt veröffentlicht werden, wo es bei Barça gut läuft."

Auch Barcelonas Trainer Xavi reagierte verärgert auf die Medienberichte. Er stehe total hinter dem Verein. "Wir analysieren intern immer die Schiedsrichter, die uns zugelost werden", erklärte er am Mittwoch vor Journalisten. "Das machen wir, klar, aber das machen wir schon seit vielen Jahren, das ist keine neue Nachricht."

Enríquez Negreira beteuerte unterdessen gegenüber "Cadena SER", dass er den FC Barcelona im Laufe der Jahre lediglich "beraten" und nie bevorzugt habe. Die Staatsanwaltschaft untersucht dennoch den Berichten zufolge mögliche Steuervergehen durch Enríquez Negreira, da nicht erwiesen sei, dass tatsächlich eine Gegenleistung für die Zahlungen erbracht worden ist.

Dagegen hält der Ex-Schiedsrichter: Seine Firma Dasniel 95 SL habe den Klub mündlich beraten, etwa wie sich die Spieler je nach Schiedsrichter verhalten sollten.