"Asi, ey": Ballack wütet gegen BVB-Fans

Michael Ballack bekam von den BVB-Fans eine Bierdusche ab

Mit seinem Siegtor im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Chelsea sorgte BVB-Angreifer Karim Adeyemi für eine ausgelassene Stimmung im Stadion von Borussia Dortmund. Weniger erfreulich war der Jubel-Ausbruch für Kommentator Michael Ballack.

Nach einer gegnerischen Ecke zündete Adeyemi den Turbo (63.) und war auf dem Weg zum Tor nicht mehr aufzuhalten. Der Jubel nach dem Siegtreffer war nicht nur auf dem Platz groß.

Der Signal Iduna Park bebte, die Fans feierten ausgelassen - wie Michael Ballack am eigenen Leib erfahren musste.

Nach dem Treffer sagte DAZN-Kommentator Uli Hebel: "Ich kann euch sagen, wir haben hier die Bierdusche bekommen. Aber nehmen wir mit. 1:0 Borussia Dortmund."

Ballack nahm die unerwünschte Dusche aber weniger gelassen. "Asi, ey", rief er in Richtung des Bierwerfers.

Doch lange hat sich der ehemalige Nationalspieler wohl nicht über die nasse Überraschung aufgeregt. Nach dem Spiel analysierte er den BVB-Sieg souverän.

"Es bedurfte heute vor allem Einsatz und Kampf, um gegen eine wirklich gute Mannschaft bestehen zu können. Das haben sie geschafft und sich in jeden Zweikampf reingehauen - die Zuschauer haben das gespürt und sind mitgegangen", sagte der 46-Jährige.

"Quäntchen Glück" auf BVB-Seite

Der Sieg des BVB sei "nicht unverdient". "Das Quäntchen Glück ist momentan auch auf Dortmunder Seite", so Ballack.

Dortmund Trainer Edin Terzic habe die Mannschaft in der Rückrunde stabilisiert: "Das war das, was der Mannschaft immer etwas vorgeworfen wurde." Das sei wichtig für das Selbstvertrauen. "So kommst du Schritt für Schritt nach vorne", betonte Ballack.

Zwar habe seine Ex-Verein FC Chelsea die bessere Spielanlage gehabt. "Ihnen fehlt aber jemand vorne drin, der Tore macht. Sie haben viele neue Spieler, die Abstimmung stimmt noch nicht hundertprozentig", erklärte Ballack und ergänzte: "Es haben alle eine hohe individuelle Qualität, aber es sind Kleinigkeiten, die auf Champions League-Niveau entscheiden."