Trotz PSG-Sieg: Ex-Weltmeister benennt Defizit bei Bayern

IMAGO/Mutsu Kawamori

Der FC Bayern jubelte in Paris

Der FC Bayern und der BVB haben für einen aus deutscher Sicht hervorragenden Auftakt in die K.o.-Phase der Champions League gesorgt. Mit ihren 1:0-Siegen gegen Paris Saint-Germain beziehungsweise den FC Chelsea haben es sowohl München als auch Dortmund in der eigenen Hand, ins Viertelfinale einzuziehen. Bis dahin sei es für beide aber trotzdem noch ein holpriger Weg, warnte Ex-Weltmeister Jürgen Kohler.

Vor allem den FC Bayern, für den er zwischen 1989 und 1991 55 Bundesligaspiele bestritt, sieht er gegen das Pariser Starensemble noch längst nicht durch.

"Der FC Bayern war in Paris die bessere Mannschaft und hat das Hinspiel verdient gewonnen, mich dabei aber nicht komplett überzeugt. Die Münchner wirken nicht gefestigt, es gibt immer wieder Szenen oder Sequenzen, in denen sie plötzlich ins Schwimmen geraten", meinte der 57-Jährige in einem Gastbeitrag im "kicker".

Eine physisch und psychisch stabile Mannschaft habe derartige Phasen in solch wichtigen Spielen nicht, betonte Kohler. Im Spiel nach vorne sowie im gegnerischen Drittel hätten die Münchner in Paris eine starke Performance abgeliefert, doch hinten seien noch Defizite zu erkennen.

"Die Mannschaft sucht noch nach den passenden Spielern und Abläufen, damit auch der Rückwärtsgang zuverlässig funktioniert. Bleibt Mbappé gesund, steht den Bayern trotz guter Ausgangsposition ein schwieriges und gefährliches Rückspiel bevor", prophezeite Kohler, der die Champions League selbst 1997 mit Borussia Dortmund gewonnen hatte.

BVB gewinnt mit "eindrucksvoller Stabilität"

Den BVB lobte der einstige Manndecker für seinen herausragenden Ergebnisfußball in 2023, in dem bislang alle sieben Pflichtspiele gewonnen wurden. Auch gegen den FC Chelsea hätten sich die Schwarz-Gelben gesichert präsentiert, wenngleich die Londoner Gäste "phasenweise Druck" ausgeübt hätten.

Die besondere Herausforderung aus Dortmund-Sicht sei es nun, den Switch von Champions League auf Bundesliga hinzubekommen: "Vom Kopf her ist das oft schwierig. Die Borussia hat sich in der Bundesliga im Jahr 2023 bislang mit eindrucksvoller Stabilität präsentiert, zwar nicht überragend gespielt, aber alle Spiele gewonnen. Daran gilt es am Sonntag mit einem Sieg gegen Hertha BSC anzuknüpfen."

Am Sonntag steht ab 17:30 Uhr das Heimspiel gegen die Berliner Hertha an.