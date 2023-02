Kahns Warnung: "Sie warten, dass wir straucheln"

IMAGO/Matthias Koch

Oliver Kahn war am Dienstagabend in Paris mit im Stadion

Der FC Bayern führt die Bundesliga-Tabelle vor dem 21. Spieltag weiterhin mit einem Punkt Vorsprung vor dem 1. FC Union Berlin an. Bis zu Eintracht Frankfurt auf Platz sechs mit acht Punkten Rückstand ist die Spitzengruppe noch einigermaßen eng beieinander, sodass Bayerns Vorstandsvorsitzender mahnende Worte an seine Mannschaft richtete.

Nach dem 1:0-Auswärtssieg in der Champions League bei Paris Saint-Germain sei es nun elementar wichtig für die Münchner, direkt wieder den vollen Fokus auf die Bundesliga zu richten. Dort geht es am Samstagnachmittag ab 15:30 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach weiter.

Nach dem 1:1 im Hinspiel weiß Oliver Kahn, dass seinem FC Bayern wohl die versammelte Bundesliga-Konkurrenz einen Patzer am Niederrhein wünschen wird: "Da draußen warten sie, dass wir straucheln, den Gefallen wollen wir niemandem tun", sagte der Bayern-Boss nach dem 1:0-Erfolg bei PSG und kündigte für den Ligaalltag bei der Fohlenelf an: "Wir fahren mit Selbstvertrauen nach Gladbach und versuchen, weiter an der Tabellenspitze zu bleiben."

Sommer trifft erstmals auf Ex-Klub Gladbach

Besonders dürfte die Partie am kommenden Samstag für Torhüter Yann Sommer werden, der erst im Januar aus Gladbach zum deutschen Rekordmeister gewechselt war. Nachdem er im Hinspiel mit 19 abgewehrten Torschüssen noch der überragende Akteur auf dem Platz war, steht er dann erstmals auf der anderen Seite im Kasten des FC Bayern.

Für Sommer hatte der einstige Weltklasse-Torhüter und langjährige Bayern-Schlussmann Kahn nur lobende Worte übrig: "Es zeichnet einen Torwart von Bayern München aus, dass du nicht so viel zu tun bekommst, aber da bist, wenn du gebraucht wirst."

Genau diesen Job habe Sommer, der im Pariser Prinzenpark gegen Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé dank der eigenen Fähigkeiten sowie zweier Abseitsstellungen vor Mbappé-Toren die Null gehalten hatte.