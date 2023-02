Schalkes "Führungsfigur" Fährmann "strahlt etwas aus"

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Ralf Fährmann ist die neue Nummer eins beim FC Schalke 04

Seit drei Bundesligaspielen steht Ralf Fährmann wieder im Tor des FC Schalke 04, drei Mal hielt er dabei seinen Kasten sauber. Trainer Thomas Reis schwärmte nun in höchsten Tönen von seiner neuen Nummer eins.

Mitten in der Saison hat S04-Coach Reis einen Torwartwechsel vorgenommen. Anstatt weiter auf Alexander Schwolow zu setzen, erhielt zuletzt Ralf Fährmann das Vertrauen als Nummer eins zwischen den Pfosten.

"Ich habe eine Entscheidung getroffen und das mit Alex besprochen. Er hat das professionell aufgenommen und wird sich genauso einbringen, wie Ralle es vorher getan hat", erklärte Reis Anfang Februar und ergänzte: "Sie unterstützen sich gegenseitig, und diesen Rückhalt brauchst du auch im Team."

Im "kicker" lobte Reis Fährmann jetzt für die vergangenen drei Spielen, in denen Schalke keinen Gegentreffer kassierte.

Der 34-Jährige habe "das Team im Griff und strahlt etwas aus", zitiert das Fachmagazin den Knappen-Coach. Auch mit dem Fuß habe Fährmann bislang "nicht die Schwächen gezeigt, die ihm nachgesagt werden. Ich hoffe, dass er das Niveau beibehält."

In seinen drei Einsätzen hat Fährmann zwar zu Null gespielt, allerdings musste der Routinier auch nur sechs Schüsse auf sein Tor abwehren.

Dennoch bezeichnet ihn der "kicker" nach wie vor als "Führungsfigur" des Schalke-Kaders.

Schwolow nach Degradierung erleichtert?

Zuletzt berichtete die "Sport Bild", dass sich der Torwartwechsel bei den Königsblauen bereits in den letzten Wochen angedeutet hatte. Intern soll bemängelt worden sein, dass von Schwolow "zu wenig Aufbruchstimmung" ausgegangen und dessen "Körpersprache mit dem Abstiegskampf nicht kompatibel" gewesen sei.

Dem Vernehmen nach war der Torwartwechsel in Spielerkreisen für den Fall eines verpatzten Neustarts bereits erwartet worden. In der Kabine sollen einige Profis gar das Gefühl haben, dass Schwolow durch die Degradierung "eine Last von den Schultern gefallen" ist.