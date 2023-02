Eintracht-Boss schlägt Mentalitäts-Alarm

IMAGO

Markus Krösche ist Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt

Nach der ersten Niederlage in der Fußball-Bundesliga seit Oktober 2022 ist die Aufholjagd von Eintracht Frankfurt in der Tabelle fürs Erste gestoppt worden. Als Tabellensechster blicken die Hessen nun der kommenden Aufgabe gegen Werder Bremen am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) entgegen. Sportvorstand Markus Krösche mahnt dabei zu mehr Wachsamkeit.

Bei der überraschend klaren 0:3-Pleite beim 1. FC Köln fehlte den Frankfurtern vor allem bei ruhenden Bällen bisweilen der richtige Zugriff. Die Nachlässigkeiten wurden vom Kontrahenten konsequent bestraft, sodass die SGE wieder von einem Champions-League-Platz verdrängt wurde.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche appellierte im Gespräch mit dem "kicker" daran, wieder mit mehr Konzentration zu Werke zu gehen - vor allem beim Verteidigen bei gegnerischen Freistößen und Eckbällen.

"Es geht darum, auch bei Standardsituationen eine gewisse Verteidigungsmentalität zu haben und immer wachsam zu sein. Auf einigen Positionen hilft dir Größe, aber sie hilft dir nicht, wenn beim Verteidigen die Konsequenz fehlt und du nicht wachsam bist", so der 42-Jährige.

Eintracht Frankfurt steht vor richtungweisenden Wochen

Auch gegen Werder Bremen sieht der Chef-Kaderplaner der Frankfurter wieder drohende Gefahr nach ruhenden Bällen. Umso wichtiger sei es, mit voller Aufmerksamkeit diese Situationen wegzuverteidigen.

Krösche schränkte teilweise ein: "Wenn der Gegner wie beim ersten Gegentor in Köln mit voller Power reinläuft und der Ball scharf geschlagen ist, ist das schwer zu verteidigen. Das muss man manchmal akzeptieren."

Die Frankfurter Eintracht steht insgesamt vor richtungweisenden Partien im Rest-Februar. In der Bundesliga geht es neben den Werderanern in der Woche drauf noch bei RB Leipzig in ein Sechs-Punkte-Duell. Außerdem steht am kommenden Dienstag gegen die ausgesprochen formstarke SSC Napoli das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League an.