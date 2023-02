Bankdrücker Hummels: "Er hat da auch keine Lust zu"

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Mats Hummels saß beim BVB-Sieg gegen Chelsea nur auf der Bank

Seinen Stammplatz beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat Mats Hummels zuletzt eingebüßt. Doch auch auf der Ersatzbank sammelt der BVB-Innenverteidiger Pluspunkte.

Wie "Sport 1" berichtet, sind sowohl die Verantwortlichen von Borussia Dortmund als auch seine Mitspieler von Hummels' vorbildlichem Verhalten beeindruckt.

Nur zwei Mal stand Hummels nach dem Restart der Bundesliga in der Startelf. Sowohl die vergangenen beiden Bundesliga-Spiele (5:1 gegen den SC Freiburg, 2:0 gegen Werder Bremen) als auch den jüngsten 1:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League verfolgte er komplett von der Bank aus.

In der Bundesliga stand er zuletzt beim wilden 4:3-Erfolg über den FC Augsburg im Januar in der Startelf.

Doch von Unzufriedenheit ist bei Hummels nichts zu sehen. Anstatt auf der Bank zu schmollen, unterstützt der 34-Jährige seine Teamkollegen lautstark. Beim Warmmachen vor dem Spiel gegen den FC Chelsea peitschte er die Gruppe immer wieder an. "Vamos! Vamos!" war immer wieder vom Routinier zu hören.

Für sein Verhalten erhielt Hummels nach der Partie ein Sonderlob von Trainer Edin Terzic. "Schauen Sie sich doch mal um, wie Mats arbeitet. Er hat da auch keine Lust zu, aber es ist gerade wichtig", sagte der 40-Jährige.

BVB-Kapitän Reus nur auf der Bank: "Es tut mir brutal leid"

Auch Kapitän Marco Reus erhielt keine Spielminuten gegen die Londoner.

Terzic erklärte: "Es tut mir natürlich brutal leid. Es ist nicht nur Marco, auch andere Jungs wurden nicht eingewechselt. Akzeptanz ist das falsche Wort. Er muss es respektieren, aber nicht akzeptieren."

"Er hat das auch total gemacht, ebenso wie die anderen", lobte Terzic weiter.

Im Training und in kommenden Spielen könne das Duo dann zeigen, dass es den Bankplatz nicht akzeptiert. Am Sonntag geht es in der Liga gegen Kellerkind Hertha BSC weiter.