Pressestimmen: Adeyemis "Perle" schockt "zahnlose" Blues

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Karim Adeyemi erzielte das goldene Tor für den BVB gegen den FC Chelsea

Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League setzte sich der BVB knapp mit 1:0 gegen den FC Chelsea durch. Mit einem Zaubertor nach einem Konter versetzte Karim Adeyemi Borussia Dortmund in Ekstase. Die Pressestimmen zum Spiel:

Deutschland:

Zeit: "Chelsea war besser, Dortmund brauchte Glück und ein wundersames Tor. Doch der Sieg gegen Chelsea zeigt: Mannschaft und Verein haben den Glauben an sich wiederentdeckt."

Bild: "Karim Adeyemi versetzt ganz Dortmund in Ekstase! Der BVB-Stürmer sorgt im Alleingang für den 1:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Chelsea – mit einem sensationellen Solo!"

ntv: "Mit 16 absolviert Karim Adeyemi ein Probetraining beim FC Chelsea. Nun besiegt sein wunderschöner Treffer für Borussia Dortmund im Hinspiel des Achtelfinals der Champions League den Großeinkäufer aus der Premier League. Der BVB hat damit beste Karten für das Erreichen des Viertelfinals."

Süddeutsche: "Ohne an die Form der vergangenen Wochen anzuknüpfen, gewinnt Dortmund gegen den FC Chelsea - weil die Londoner fahrlässig mit ihren Großchancen umgehen und weil BVB-Stürmer Adeyemi allen davonläuft."

Rheinische Post: "Was für ein Tor! Tief in der eigenen Hälfte kommt Karim Adeyimi an den Ball. Keiner stoppt ihn. Und Borussia Dortmund siegt. Dem FC Chelsea nützt beim BVB auch die Winter-Einkaufstour nichts."

England:

The Sun: "Zahnlose Blues stehen nach Adeyemis Wundertor vor dem Champions-League-K.o. Enzo Fernández sah aus wie ein 106 Millionen Pfund teurer Ackergaul, als Chelseas letzte Hoffnung auf einen Titel einen Tiefschlag bekam."

Daily Mail: "Die berühmte Gelbe Wand zeigte sich von ihrer besten und imposantesten Seite. Doch das eigentliche Spiel gehörte lange Zeit Chelsea, genauer gesagt deren Abwehr. Doch am Ende konnten sie Karim Adeyemi einfach nicht stoppen. Keiner konnte das."

Mirror: "Euro-Schlappe für Potter! Chelseas Probleme nach der Niederlage in Dortmund immer größer."

Sky Sports: "Wenn man ihre Leistung bedenkt, war es grausam für Chelsea. Nach dem Rückstand drückten sie auf den Ausgleich und kamen diesem sehr nah, doch Emre Can klärte den Schuss von Kalidou Koulibaly auf der Linie."

The Guardian: "Es ist jetzt an der Zeit, böse zu werden. Chelsea war clever, ausbalanciert und beeindruckte ziemlich - allerdings nur bis zum Strafraum. Die Chancen waren da, genau wie die Kontrolle über das Spiel. Obwohl sie die meiste Zeit hinterherliefen, war es am Ende Dortmund, das zustach."

Italien:

Tuttosport: "Das Spiel wurde durch eine Perle von Adeyemi entschieden. Am Spielende waren die Nerven angespannt und es kam zu Rangeleien am Spielfeldrand."

Gazzetta dello Sport: "Adeyemi wie Mbappé, Felix trifft den Querbalken: Dortmund stellt Chelsea ein Bein."

Spanien:

Marca: "Bei der Champions League geht es nicht um Geld. Fragen Sie mal Paris. Chelsea, mit einer Rekord-Transferinvestition in einer Saison, verlor im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Dortmund durch ein einziges Tor von Karim Adeyemi. So unberechenbar ist der Fußball. Deshalb lieben wir ihn auch so sehr."

Mundo Deportivo: "Der schnellste Spieler der Bundesliga hat Dortmund mit einem sehenswerten Treffer vor dem Rückspiel gegen Chelsea an der Stamford Bridge zu einer guten Ausgangslage für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League verholfen."

AS: "Millionen bringen die Gelbe Mauer nicht zum Einsturz. Ein Tor von Adeyemi nach einem spektakulären Lauf entschied das Hinspiel für die Schwarz-Gelben."

Schweiz:

Blick: "Borussia Dortmund gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Chelsea 1:0. Dank Gregor Kobel und Stürmer Karim Adeyemi lebt der BVB-Traum."

Österreich:

oe24: "Es war insgesamt ein Spiel auf Augenhöhe, das keinen Verlierer verdient hat. Der BVB war am Ende, wie so oft im Jahre 2023, die effizientere Mannschaft."

Kronen: "Borussia Dortmund hat die Tür zum Viertelfinale in der Champions League aufgestoßen. Der Bundesligist kämpfte Chelsea am Mittwochabend im eigenen Signal Iduna Park dank eines Treffers von Karim Adeyemi im Achtelfinal-Hinspiel mit 1:0 nieder und hat damit im Rückspiel die besseren Karten."