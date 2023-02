Abschied schien sicher: Pavard-Kehrtwende beim FC Bayern?

IMAGO/JB Autissier

Bleibt Benjamin Pavard nun doch beim FC Bayern?

In den letzten Monaten hatte Benjamin Pavard beim FC Bayern mit offen kommunizierten Abschiedsgedanken für mächtig Aufregung gesorgt. Ein Abgang im kommenden Sommer schien so gut wie sicher. Doch durch die guten Leistungen des Franzosen in den letzten Wochen könnte es nun zu einem Umdenken kommen.

"Ich bin nicht abgeneigt, eine neue Herausforderung anzunehmen. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken?", sagte Benjamin Pavard Mitte November 2022 in einem Interview mit "L'Équipe". Ein Verbleib beim FC Bayern schien kaum noch vorstellbar.

Bereits im Winter stand der französische Nationalspieler kurz vor einem Absprung zu Inter Mailand. Doch die Bayern-Bosse lehnten ein attraktives Angebote ab, da sie so kurzfristig keinen gleichwertigen Ersatz mehr verpflichten konnten. Ein Umstand, der sich in den vergangenen Wochen zu einem echten Glücksfall entwickeln sollte.

Zwar handelte er sich gegen das Starensemble von PSG kurz vor Spielende einen Platzverweis ein, an seiner guten Vorstellung in der neuen Dreierkette des FC Bayern änderte dies aber nichts. Leistungen wie diese könnten nun zu einer Kehrtwende in den Gedankenspielen rund um Pavard führen. Das berichtet "Sky"-Reporter Florian Plettenberg.

FC Bayern mit Benjamin Pavard "sehr zufrieden"

"Wenn er so spielt wie aktuell, wenn er die Birne frei hat, dann ist er ein Spieler, mit dem sollte man eigentlich verlängern, anstatt ihn zu verkaufen", sagte dieser bei "Transfer Update - Die Show" und fügte hinzu: "Die Dreierkette tut ihm gut, da fühlt er sich wohl als rechter Innenverteidiger. Er hat sich nach dem PSG-Spiel auch zurecht vor der Kurve feiern lassen und die Fans haben auch seinen Namen skandiert. Pavard ist ein sehr sentimentaler Spieler, das hat ihm dann auch richtig gutgetan."

Ob der Weltmeister 2014 seine Wechselabsichten nun noch einmal überdenkt, ist offen. Auch die Bayern-Bosse wollen vorerst die weitere Entwicklung des Verteidigers abwarten. "Die Bayern beobachten sein Verhalten, die Bosse schauen da ganz genau hin. Momentan sind sie aber mit ihm sehr zufrieden", erklärte der Transferexperte.

Ins letzten Vertragsjahr wollen die Münchener mit Pavard aber definitiv nicht gehen. Verlängert der 26-Jährige nicht beim Bundesliga-Spitzenreiter über 2024 hinaus, wird er im Sommer veräußert, so Plettenberg weiter.