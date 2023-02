Bellingham vor Meilenstein: Nur Musiala macht Konkurrenz

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Jude Bellingham ist beim BVB zum absoluten Leader gereift

Jude Bellingham ist in den letzten zweieinhalb Jahren zum absoluten Leistungsträger bei Borussia Dortmund aufgestiegen. Der Mittelfeldstar gilt mittlerweile als wertvollster Spieler der Bundesliga und ist beim BVB derzeit nicht mehr wegzudenken. Am kommenden Wochenende könnte er einen großen Meilenstein seiner noch jungen Profi-Karriere erreichen.

In seiner bisherigen Bilanz als Bundesliga-Profi hat Bellingham 80 Spiele bestritten, 49 davon hat er mit seinem BVB gewonnen. Im Heimspiel gegen Hertha BSC am Sonntag ab 17:30 Uhr winkt dem Briten also ein besonderes Jubiläum: Gewinnen die Schwarz-Gelben mit Bellingham im Aufgebot gegen die Berliner, würde der 19-Jährige auf runde 50 Bundesliga-Siege kommen.

Diese herausragende Marke schon in derart jungen Jahren zu erreichen, ist vor Bellingham fast noch niemandem geglückt.

Einzige Ausnahme: Jamal Musiala, der ebenfalls schon im Teenager-Alter eine fest Größe bei seinem FC Bayern ist. Der Noch-19-Jährige (Geburtstag am 23. Februar 2003) feierte seinen persönlich 50. Sieg in der Bundesliga schon im letzten Herbst mit 19 Jahren und 255 Tagen. Er war damit knapp drei Wochen jünger als Bellingham bei seinem womöglich 50. Erfolg im deutschen Fußball-Oberhaus am kommenden Wochenende.

Bellingham läuft als BVB-Kapitän gegen den FC Chelsea auf

Besonders auffällig beim englischen Nationalspieler: Jude Bellingham ist in den letzten Wochen nicht nur fußballerisch bei Borussia Dortmund zu einem Weltklasse-Spieler herangereift, sondern auch als Führungspersönlichkeit auf dem Platz.

Am Mittwochabend führte er als jüngster BVB-Profi auf dem Rasen seine Mannschaft als Mannschaftskapitän auf das Feld. Die Westfalen siegten dabei im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit 1:0 gegen den englischen Vertreter FC Chelsea.

In der laufenden Bundesliga-Saison fehlte er bis auf einmal gelbgesperrt bei keiner einzigen Partie seines BVB.