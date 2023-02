Warum Nübels Bayern-Rückkehr wahrscheinlicher geworden ist

IMAGO/Jonathan Moscrop

Vom FC Bayern nach Monaco verliehen: Alexander Nübel

Nach dem Winter-Transfer von Yann Sommer ist die Zukunft des derzeit nach Monaco verliehenen Keepers Alexander Nübel beim FC Bayern offener denn je. Ein kürzlicher Personalwechsel beim Rekordmeister könnte die Karten im Kampf um den Platz im Tor jedoch neu mischen.

Als sich Kapitän Manuel Neuer im Dezember beim Skitourengehen einen Unterschenkelbruch zuzog, war der FC Bayern zum Handeln gezwungen. Eine der ersten Optionen der Münchner Bosse war die vorzeitige Rückkehr von Leihspieler Alexander Nübel.

Relativ schnell wurde allerdings deutlich, dass der 26-Jährige die Saison lieber in Monaco beenden will, schließlich ist er dort unumstrittene Stammkraft.

Ende Juni läuft sein Leihvertrag im Fürstentum aber aus. Stand jetzt müsste Nübel danach zurück zum FC Bayern, an den er noch bis 2025 gebunden ist.

Nübel wartet auf Signal des FC Bayern

Ob es tatsächlich zu einem Comeback kommt, ist weiterhin unklar. Laut der Münchner "Abendzeitung" spricht immerhin der jüngste Torwarttrainer-Wechsel an der Säbener Straße für einen möglichen neuen Anlauf Nübels.

Hintergrund: Der im Januar freigestellte Toni Tapalovic ist ein enger Freund von Manuel Neuer, war einst gar dessen Trauzeuge. Mit Nübel wiederum soll es nie geklickt haben.

Tapalovics Nachfolger Michael Rechner wiederum soll die Qualitäten des gebürtigen Paderborners "sehr schätzen". Nübel hoffe daher auf einen "offenen Konkurrenzkampf mit Sommer und Neuer", heißt es. Ohne einen solchen wäre eine Rückkehr ausgeschlossen und "das Thema FC Bayern erledigt".

In diesem Fall dürfte die AS Monaco beim deutschen Branchenführer vorstellig werden und die Rahmenbedingungen einer Weiterverpflichtung Nübels abklopfen. Auch RB Leipzig wird Interesse am früheren U21-Nationaltorhüter nachgesagt.

Nach "AZ"-Informationen will sich Nübel demnächst allerdings erst mit dem FC Bayern austauschen, um seine Perspektive auszuloten. Momentan warte er auf ein Signal seines Stammklubs.