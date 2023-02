Messi stänkert: Chaos bei Bayern-Gegner PSG spitzt sich zu

IMAGO/Mutsu Kawamori

Lionel Messi spielt seit Sommer 2021 für PSG

Die Stimmung bei Paris Saint-Germain könnte nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League durchaus besser sein.

Nun droht dem französischen Spitzenklub der nächste Rückschlag. Wie "L'Équipe" berichtet, will Lionel Messi seinen im Sommer auslaufenden Vertrag weiterhin nicht verlängern und würde den Klub - Stand jetzt - ablösefrei verlassen.

Demnach habe der Weltmeister auch das jüngste Angebot des Vereins ausgeschlagen, nachdem sein Vater und Berater Jorge Messi Gespräche mit der Vereinsführung geführt hat.

PSG glaubt weiter an Messi-Verlängerung

Weitere Verhandlungen soll es in den kommenden Wochen geben. Innerhalb der Pariser Führungsriege soll man, trotz der letzten Absagen seitens Messis, weiterhin an eine Verlängerung bis zum Sommer 2024 glauben.

Dem Superstar, der im Sommer 2021 von FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechselte, sollen vor allem drei Dinge an einem Verbleib zweifeln lassen.

Die neuesten Schlagzeilen rund um den Kabinenzoff nach dem Spiel gegen Monaco und die Gerüchte um einen möglichen Verkauf von Neymar sollen bei Messi auf Unverständnis sorgen. Zudem soll "La Pulga" die Ausnahmestellung von Kylian Mbappé übel aufstoßen.

Rückkehr nach Barcelona oder Wechsel in die USA?

Eine Trennung im Sommer scheint also nicht ausgeschlossen. Wohin es Messi dann ziehen würde, ist unklar. In den vergangenen Monaten wurde immer wieder über eine Rückkehr nach Barcelona spekuliert.

Derzeit am heißesten soll jedoch ein Wechsel in die USA sein. Mit Inter Miami, dem Klub von England-Legende David Beckham, soll Messi bereits vor einigen Monaten einen "Vorvertrag" geschlossen haben. In Florida könnte der siebenmalige Weltfußballer seine legendäre Karriere langsam ausklingen lassen.

Zudem könnte er seine Marke im wachsenden Fußballmarkt "USA" aufbauen.