VfB-Trainer Labbadia verkündet Torwartentscheidung

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Fabian Bredlow (r.) wird gegen den 1. FC Köln das VfB-Tor hüten

Stuttgarts Trainer Bruno Labbadia setzt im Abstiegskampf im Tor des VfB weiter auf Fabian Bredlow.

"Wir haben uns nach seiner guten Trainingswoche dafür entschieden, dass Fabian Bredlow auch gegen Köln im Tor stehen wird. Ein Torwartwechsel war nicht meine Absicht - aber Fabian hat es sich diese Woche erarbeitet", sagte Labbadia vor der Bundesligapartie am Samstag (15:30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln.

Bredlow hatte am vergangenen Wochenende beim 1:2 in Freiburg kurzfristig den erkrankten Stammkeeper Florian Müller ersetzt. Der ist zwar wieder fit, aber nun erstmal draußen.

Der VfB befindet sich weiter in einer prekären Lage. Magere zwei Zähler aus fünf Ligaspielen unter Labbadia und Platz 17 sorgen für steigende Unruhe. Dennoch: "Die Mannschaft tritt als Mannschaft auf. Das sind keine Durchhalteparolen. Wir geben alles, was wir haben, um in der Bundesliga zu bleiben", sagte Labbadia am Donnerstag.

Doch letztendlich bemühte der erfahrene Coach vor dem Köln-Spiel die üblichen Durchhalteparolen: "Wir müssen einfach noch weniger Fehler machen, vor allem individuelle Fehler vermeiden und benötigen Erfolgserlebnisse. Helfen können wir uns nur selbst."

Immerhin gab es unter der Woche Rückendeckung für Labbadia von Vorstandschef Alexander Wehrle. Trotz der Krise habe er kein Verständnis für Fragen, "wie lange wir noch mit Bruno Labbadia zusammenarbeiten. Wir haben sehr gute individuelle Spieler. Jetzt gilt es, daraus ein Team zu machen. Da ist Bruno auf einem richtig guten Weg", sagte der VfB-Boss über seinen Trainer bei Sky.