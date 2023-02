Gladbach plant warmen Empfang für Sommer

IMAGO/Dave Winter/Shutterstock

Bayern-Neuzugang Sommer absolvierte insgesamt 335 Spiele für Gladbach

Sportdirektor Roland Virkus vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat Torhüter Yann Sommer einen warmen Empfang bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte versprochen.

"Er hat bei uns achteinhalb Jahre hervorragende Leistungen gebracht. Wir werden ihn vor dem Spiel entsprechend würdigen und offiziell verabschieden", sagte Virkus vor dem Klassiker gegen Bayern München am Samstag (15.30 Uhr).

"Yann freut sich darauf, und ich bin mir sicher, dass sich auch unsere Fans darauf freuen", sagte Virkus. Sommer war nach der Verletzung von Nationaltorhüter Manuel Neuer zum Rekordmeister gewechselt.

Gladbach-Coach Farke hofft auf Leistungssteigerung

Trainer Daniel Farke hofft nach zuletzt zwei Enttäuschungen gegen die Abstiegskandidaten Schalke 04 (0:0) und Hertha BSC (1:4) auf einen Achtungserfolg.

"Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir in Spielen gegen Bayern für Punkte gut sind. Für mich ist es kein Bonusspiel, sondern eine weitere Möglichkeit, um Punkte auf unser Konto zu bekommen", sagte Farke: "Wir wissen, dass wir eine absolute Top-Leistung bringen müssen."

Fraglich sind die Einsätze von Marcus Thuram und Joe Scally, die nicht mit der Mannschaft trainieren konnten.

"Wir müssen abwarten, wie es im Abschlusstraining am Freitag aussieht. Bei Joe bin ich optimistisch, bei Marcus ist es etwas kritischer. Es wird ein enges Rennen", sagte Farke. Julian Weigl musste das Training am Donnerstag mit Magen-Darm-Problemen aussetzen, Luca Netz laboriert an Oberschenkelproblemen.