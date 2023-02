BVB-Kapitän Marco Reus verließ zügig das Stadion

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Wurde gegen Chelsea nicht eingesetzt: BVB-Kapitän Marco Reus (M.)

Beim 1:0-Heimerfolg von Borussia Dortmund in der Champions League gegen den FC Chelsea spielte Marco Reus keinerlei Rolle. 90 Minuten lang schmorrte der BVB-Kapitän auf der Bank. Cheftrainer Edin Terzic fühlt indes mit seinem Angreifer.

Marco Reus saß beim packenden Achtelfinal-Hinspiel gegen Top-Klub FC Chelsea nicht nur über die gesamte Spieldauer auf der Bank. Als Edin Terzic in Durchgang zwei erstmals Änderungen in der BVB-Offensive vornahm, durften andere das Aufwärmleibchen ablegen und aufs Feld gehen.

Nach 68 Minuten brachte der BVB-Coach Anthony Modeste für den müde wirkenden Sébastien Haller, rund zehn Minuten später kam Flügelstürmer Jamie Bynoe-Gittens für Torschütze Karim Adeyemi.

Nach Schlusspfiff war Marco Reus zwar gemeinsam mit der gesamten Mannschaft vor die Südtribüne getreten, allzu lange blieb er nach "Bild"-Angaben aber nicht mehr im Stadion. Gemeinsam mit Mahmoud Dahoud, der ebenfalls gegen Chelsea unberücksichtigt blieb, verließ er als einer der ersten BVB-Profis zügig die Katakomben um schnellstmöglich den Heimweg anzutreten.

Terzic über Reus: "Tut mir natürlich brutal leid"

Klar ist: Marco Reus befindet sich bei Borussia Dortmund aktuell in einer besonderen Situation. Nach überstandener Sprunggelenksverletzung und anschließender Krankheit hatte er am 18. Spieltag gegen Bayer Leverkusen (2:0) sein Comeback gefeiert. Beim anschließenden 5:1-Sieg gegen Freiburg stand er erstmals wieder in der Startelf von Borussia Dortmund, im Pokal-Achtelfinale in Bochum erzielte er nach Einwechslung den Siegtreffer.

Dennoch setzte Edin Terzic in der Champions League auf andere Akteure - und lag mit seiner Entscheidung, Julian Brandt und Karim Adeyemi von Beginn an spielen zu lassen, goldrichtig. Auch die Überlegung, Salih Özcan als zusätzlichen Mittelfeldspieler im Zentrum aufzustellen, trug letztlich Früchte.

"Es tut mir natürlich brutal leid", sagte selbst Edin Terzic über seinen BVB-Kapitän: "Aber es geht nicht nur um Marco. Wir hatten auch andere Jungs, die nicht eingewechselt wurden. Er muss es respektieren, aber nicht akzeptieren."

Marco Reus kann "zeigen, dass er es nicht akzeptiert"

Reus könne sich jederzeit erneut für Startelf-Einsätze empfehlen, so der Trainer: "Er kann morgen im Training und den nächsten Spielen zeigen, dass er es nicht akzeptiert. Aber im Moment muss er es respektieren so wie alle anderen."

Besonders ist die Situation für den 33-Jährigen zudem, da sein Vertrag bei Borussia Dortmund nur noch bis zum Saisonende datiert ist. Erste Gespräche mit Sportdirektor Sebastian Kehl sollen zwar geführt worden sein, bis zu einer Einigung könnte es jedoch noch etwas dauern.