Nach langer Pause: Aufatmen bei Duo des FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Beim FC Bayern kündigen sich zwei Rückkehrer an

Fußball-Bundesligist FC Bayern kann schon bald wieder zwei zuvor lange verletzte Spieler im Mannschaftstraining begrüßen. Mit den beiden Rückkehrern wird auch Cheftrainer Julian Nagelsmann mehr Optionen für seine Aufstellung bekommen.

Nach rund drei Monaten Pause steht Bayern Münchens Superstar Sadio Mané vor einer Rückkehr ins Mannschaftraining von Julian Nagelsmann. Das berichtet "Bild".

Der Senegalese hatte sich kurz vor der WM in Katar einen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen zugezogen und seither zuschauen müssen. Am Donnerstagvormittag hatte der 30-Jährige dann auf dem Trainingsgelände des FC Bayern erfolgreich die Reha-Einheiten absolvieren können, die ihn für das Mannschaftstraining vorbereiten sollen.

Mané wird nach Angaben der Tageszeitung in den nächsten Tagen, spätestens aber am kommenden Montag, zur Mannschaft stoßen.

Das Auswärtsspiel in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15:30 Uhr) kommt für den Angreifer natürlich noch zu früh, spätestens zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG (8. März) könnte er jedoch wieder eine Option sein. In der Zwischenzeit muss der FC Bayern noch gegen den 1. FC Union Berlin (26. Februar) und den VfB Stuttgart (4. März) antreten.

Mazraoui zurück im Training des FC Bayern

Sadio Mané ist derweil nicht der einzige Bayern-Profi, der gute Nachrichten verbreitet. Verteidiger Noussair Mazraoui konnte am Donnerstag nach seiner Herzbeutelentzündung erstmals wieder mit dem Ball trainieren, wie der Rekordmeister mitteilte.

Beim Rechtsverteidiger war die Entzündung nach einer Corona-Erkrankung bei der Weltmeisterschaft festgestellt worden. Somit verpasste der Sommer-Neuzugang sämtliche Pflichtspiele des FC Bayern in 2023.

Auch als Reaktion auf seinen Ausfall hatte sich der Klub im Winter mit einem weiteren Außenverteidiger verstärkt. Der Portugiese Joao Cancelo wurde von Manchester City ausgeliehen.

Weiterhin verletzt fehlen indes Kapitän Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) und Lucas Hernández (Kreuzbandriss).