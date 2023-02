Omlin freut sich auf Sommer-Rückkehr und träumt von Titeln

IMAGO/O.Behrendt

Jonas Omlin ist bei Gladbach die neue Nummer eins

Im Januar musste Borussia Mönchengladbach kurzfristig auf den Wechsel von Yann Sommer zum FC Bayern reagieren und hat sich deshalb die Dienste von Jonas Omlin gesichert. Der 29-Jährige will die großen Fußstapfen bei den Fohlen ausfüllen und fiebert dem Aufeinandertreffen mit seinem Vorgänger entgegen.

"Wir freuen uns, weil wir noch nie gegeneinander gespielt haben. Ich habe in dieser Woche noch Sprachmemos ausgetauscht mit ihm", verriet der Schweizer im Interview mit "Sport1" mit Blick auf das Heimspiel gegen die Bayern am kommenden Samstag (15:30 Uhr).

Obwohl er erst wenige Wochen bei der Borussia kickt, fühle er sich gut vorbereitet auf das Top-Spiel, so Omlin. Das liege auch an Trainer Daniel Farke.

"Er hat mir sehr früh anhand von Videos gezeigt, was er von mir erwartet und wie ich die Rolle von Yann ersetzen soll. Das versuche ich nun", so die neue Nummer eins.

Der Wechsel nach Gladbach sei wegen der Hängepartie in den Sommer-Verhandlungen für ihn allerdings weniger angenehm gewesen, ließ Omlin durchblicken.

Omlin: Deshalb habe ich mich für Gladbach entschieden

"Es war eine stressige Zeit. Trotzdem wusste ich: Wenn Borussia und Bayern sich auf Yanns Wechsel einigen können, will ich unbedingt nach Gladbach in die Bundesliga. Dann ging es hin und her, mit Absagen und Zusagen. So etwas hatte ich noch nie bei einem Transfer", führte er aus. Nun sei er aber "sehr glücklich, dass es geklappt hat".

Dass sich der vierfache Nationalspieler für Gladbach entschieden hat, habe insbesondere am dortigen Ruf als Schweizer Oase gelegen. "Mönchengladbach und die Schweiz – das passt irgendwie! Ich habe meine Mitspieler aus der Nati immer verfolgt, ob Yann Sommer, Nico Elvedi, Breel Embolo oder Denis Zakaria. Sie alle haben geschwärmt", so der Keeper.

Nun kann es sich Omlin durchaus vorstellen, am Niederrhein eine Ära zu prägen - ähnlich wie es Landsmann Sommer in den letzten acht Jahren getan hat. Dazu gehört für ihn auch ein Titel mit der Borussia. "Wir arbeiten daran, dass wir irgendwann wieder solche Erlebnisse haben. Ich will dazu beitragen, dass wir wieder die glorreichen Zeiten zurückkriegen. Ein Titel mit Gladbach ist sicherlich möglich."