BVB-Profi bekennt: "Habe mich davon runterziehen lassen"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

In 2023 beim BVB gesetzt: Emre Can

Emre Can war in den vergangenen Spielen von Borussia Dortmund ein wichtiges Puzzleteil des sportlichen Erfolgs. An der Tatsache, dass er im ersten Halbjahr nur wenig Berücksichtigung fand, hatte der BVB-Profi aber ordentlich zu knapsen.

Sieben Siege hat der BVB in sieben Spielen im Jahr 2023 eingefahren: Der Abstand in der Bundesliga zum FC Bayern wurde auf drei Punkte verringert, zudem löste Borussia Dortmund das Ticket fürs nationale Pokal-Viertelfinale und bezwang die Millionen-Truppe des FC Chelsea im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. Dabei immer in der Startelf: Emre Can.

Der Routinier zählte beim knappen und durchaus glücklichen 1:0 (0:0) in der Königsklasse seiner Mannschaft gar zu den Matchwinnern, hatte er den Ball in der Schlussphase doch noch so eben von der Torlinie gekratzt und den Ausgleich verhindert. Von seinen Mannschaftskollegen wurde der 29-Jährige anschließend gefeiert, als hätte er ein Tor erzielt.

"Ich habe einfach gesehen, dass Greg (Kobel, Anm. d. Red.) wieder weltklasse gehalten hat. Dann ist der Ball vor mich gekullert und ich habe einfach versucht, mich reinzuwerfen und den Ball zu klären", so Can bei "DAZN": "Hat geklappt."

BVB-Profi Can: "Vielleicht war es nicht fair, vielleicht war es fair"

Eine Aktion, die Cans imposante Entwicklung verdeutlicht, die rund um den Jahreswechsel stattgefunden hat. Vor der WM in Katar, bei der Bundestrainer Hansi Flick auf seine Dienste verzichtet hatte, zählte er selten zur Stammformation von Borussia Dortmund. Häufig wurde Can von Medien und Fans kritisiert.

"Ich habe mir im neuen Jahr viel vorgenommen und mir gesagt: 'Egal, was ist, Emre - du gibst Gas. Egal, ob du spielst oder nicht, du lässt dich nicht runterziehen, du machst dein Ding.' Und das versuche ich einfach durchzuziehen", bekannte der 37-fache Nationalspieler.

Can bekannte, dass das erste Halbjahr "nicht immer einfach" gewesen sei. Angesprochen auf die wenigen Spiele von Beginn an, sagte er: "Vielleicht war es nicht fair, vielleicht war es fair. Das müssen andere beurteilen. Aber ich habe mich ein bisschen davon runterziehen lassen."