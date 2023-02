Spektakuläre Nübel-Kehrtwende beim FC Bayern?

IMAGO/Revierfoto

Hat Alexander Nübel doch noch eine Zukunft beim FC Bayern?

Die Torwartfrage hat der FC Bayern im Winter mit der Verpflichtung von Yann Sommer vorerst beantwortet. Doch schon in wenigen Monaten steht dem Rekordmeister das nächste knifflige Rätsel bevor, wenn nicht nur Manuel Neuer wieder zurückkehrt, sondern auch Alexander Nübel. Wie und ob es an der Säbener Straße für den Ex-Schalker weitergeht, ist nach wie vor offen. Eine erste Tendenz soll es mittlerweile aber geben.

Nachdem bereits die "Abendzeitung" vor einigen Tagen berichtete, Alexander Nübel könne sich nun doch eine Rückkehr zum FC Bayern vorstellen, bestätigte jetzt auch "Bild" diese Gedankenspiele.

Zwar hänge für Nübel viel von der Frage ab, ob er auf Spielzeit komme. Die Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic habe beim früheren Schalker jedoch ein Umdenken bewirkt. Im Gegensatz zu Tapalovic sei das Verhältnis zum neuen Torwarttrainer Michael Rechner "völlig unbelastet". Mit ihm im Trainerteam könne sich Nübel "eher eine Rückkehr vorstellen", heißt es.

Der Grund für Nübels Kehrtwende: Laut "AZ" hofft der 26-Jährige unter Rechner auf einen fairen Konkurrenzkampf mit Neuer und Sommer. Dieser wäre unter Tapalovic wohl schwer geworden. Hätte der FC Bayern am Neuer-Vertrauten festgehalten, wäre eine Rückkehr für Nübel aus diesem Grund auch gar nicht infrage gekommen.

Nübel schließt Rückkehr zum FC Bayern nicht aus

Nübel selbst öffnete die Tür für sein Comeback an der Säbener Straße am Donnerstagabend nach dem Europa-League-Spiel der AS Monaco in Leverkusen. Dort sagte der Keeper: "Wir werden sehen, was im Sommer passiert und was für mich am besten ist. Grundsätzlich bin ich offen für alles."

Zum Aus von Toni Tapalovic wollte sich der 26-Jährige indes nicht konkret äußern. Stattdessen meinte er lediglich, zu diesem Thema sei "alles gesagt" und es liege nicht in seiner Hand.