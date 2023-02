Medien: Bayern gibt grünes Licht für Sabitzer-Deal

IMAGO/Nigel Keene

Marcel Sabitzer ist vorerst vom FC Bayern an Manchester United ausgeliehen

Läuft Marcel Sabitzer nie wieder für den FC Bayern auf? Nach seinem Wechsel auf Leihbasis zu Manchester United steht die Zukunft des Österreichers beim deutschen Rekordmeister in den Sternen. Die Münchner sind aber offenbar bereit, sich schon im kommenden Sommer vom Mittelfeldspieler zu trennen.

Die ersten Wochen im Trikot von Manchester United liefen für Marcel Sabitzer durchaus vielversprechend an. Der 28-Jährige kam bisher in drei Premier-League-Spielen für die Red Devils zum Einsatz und hinterließ in allen drei Partien einen bleibenden Eindruck.

Die United-Verantwortlichen sollen englischen Medien zufolge derart angetan vom Österreicher sein, dass sie jetzt schon über eine feste Verpflichtung im Sommer nachdenken. Ein Plan, den auch der FC Bayern laut "Bild"-Informationen durchaus begrüßen würde.

Bei einem Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro würden die Münchner dem Mittelfeldspieler demnach grünes Licht für einen festen Wechsel auf die Insel geben. Dass Sabitzer im United-Trikot bislang überzeugt, nehmen Hasan Salihamidzic und Co. sehr wohlwollend zur Kenntnis, heißt es.

Der große Vorteil der Münchner: Im Leihvertrag von Sabitzer ist "Bild" zufolge keine Kaufoption verankert. Bedeutet: Der FC Bayern kann die Ablösesumme frei verhandeln. Somit wäre es durchaus denkbar, dass der deutsche Branchenprimus am Ende vielleicht sogar mehr als die genannten 20 Millionen Euro kassiert.

FC Bayern plant schon ohne Sabitzer

Dass die Zeit von Marcel Sabitzer beim FC Bayern eigentlich schon abgelaufen ist, zeigte sich bereits im Sommer. Schon da sahen sich die Münchner nach einem Käufer um. Fündig wurden sie damals allerdings nicht.

In den künftigen Plänen des Rekordmeisters soll der Österreicher keine Rolle mehr spielen. Mit Konrad Laimer steht zudem schon ein Nachfolger parat. Der Wechsel des Noch-Leipzigers an die Isar ist übereinstimmenden Berichten zufolge bereits beschlossen. Das könnte den Abschied von Sabitzer am Ende beschleunigen.