Eintracht-Star strebt Abschied nach England an

IMAGO/Moritz Mueller

Liebäugelt mit einem Abschied von Eintracht Frankfurt: Jesper Lindström

Für gerade einmal sieben Millionen Euro wechselte Jesper Lindström im Sommer 2021 von Bröndby zu Eintracht Frankfurt. Seinen Wert hat der Däne innerhalb kürzester Zeit im SGE-Trikot vervielfacht. Nun will der Offensiv-Star offenbar den nächsten Karriereschritt machen.

40 Mal hat die Eintracht-Offensive in dieser Saison bislang zugeschlagen. Alleine sieben Tore gehen davon auf das Konto von Jesper Lindström. Aus der hochkarätig besetzten Angriffsreihe rund um Top-Stürmer Randal Kolo Muani ist der 22-Jährige kaum noch wegzudenken.

Doch offenbar müssen sich die Frankfurt-Bosse zeitnah um einen Ersatz ihres Leistungsträgers umsehen. Einem Bericht von "Sport1" zufolge soll Lindström im kommenden Sommer einen Abschied aus der Mainmetropole anstreben, um den nächsten Karriereschritt zu vollziehen.

Verliert Eintracht Frankfurt Jesper Lindström im Sommer?

Besonders heiß sei die Spur demnach zu Klubs aus der englischen Premier League. Allen voran der FC Arsenal sei "sehr interessiert", heißt es in dem Bericht des Sportsenders. Zuletzt galt auch der FC Liverpool als potenzieller Abnehmer für den Flügelstürmer.

Intern macht der Profi selbst wohl keinen Hehl daraus, dass er sich einen Wechsel auf die Insel gut vorstellen kann. Ein Verkauf auf die Insel wäre für die Eintracht zwar sportlich schmerzhaft, dafür aber finanziell äußerst lukrativ. Denn Lindströms Vertrag ist noch bis 2026 datiert. Eine Ausstiegsklausel soll der WM-Fahrer nicht in seinem Kontrakt haben.

Somit kann Sportvorstand Markus Krösche die Ablösesumme für sein Angriffs-Ass frei verhandeln. Ab einem Angebot von rund 30 bis 35 Millionen Euro sei man in der Mainmetropole gesprächsbereit, berichtet "Sport1". Sollten Einnahmen in dieser kolportierten Höhe erzielt werden, hätte Lindström seinen Wert in weniger als zwei Jahren bei der Eintracht in etwa verfünffacht.