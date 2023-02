BVB startet Verkauf von schwarzem Sondertrikot

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Lief schon 2019 mit einem BVB-Sondertrikot ganz in schwarz auf: Raphael Guerreiro

Ende 2019 sorgte Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund mit seinem Sondertrikot "Kohle und Stahl" für einen regelrechten Ansturm auf die Verkaufsstellen. Nun bringt der BVB eine zweite Edition des beliebten Jerseys auf den Markt. Der Verkaufsstart beginnt kurz vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC (Sonntag, 17:30 Uhr).

Borussia Dortmund hat die Wünsche zahlreicher Fans erhört und eine zweite Ausgabe des Sondertrikots von Ausrüster Puma herstellen lassen. Das Besondere an dem Trikot: es ist komplett in schwarz gehalten.

Der BVB will damit abermals auf die Geschichte der Stadt Dortmund verweisen: "Kohle und Stahl sind verschwunden. Aber diese Stadt wird die Menschen von damals nie vergessen. Das Feuer, das ihre Begeisterung für Borussia Dortmund entfachte, wird immer wieder neu entfacht und verbindet die Stadt, die Fans, den Verein - über Generationen hinweg auf unserem Weg in die Zukunft", heißt es in der Beschreibung.

Am Donnerstag hatte der Revierklub über die sozialen Netzwerke mit einem ersten Trailer den nahenden Verkaufsstart angekündigt - ohne jedoch zu verraten, wie die neue Arbeitsbekleidung der BVB-Profis aussieht. Am Freitag zeigte der BVB dann erstmals das neue Trikot. "Weil die Glut hier nie erlischt", schrieb der Klub über den Beitrag.

Gekauft werden kann das Sondertrikot ab Samstag, den 18. Februar, ab 10:00 Uhr. Fans können höchstens zwei der limitierten Exemplare erwerben, damit möglichst viele Menschen zuschlagen können. Der Preis für ein Erwachsenentrikot beträgt 89,99 €, für Kindergrößen fallen 69,99 € an. Separate Hosen oder Stutzen verkauft der BVB zum Sondertrikot nicht.

BVB gegen Hertha BSC ganz in schwarz?

Während es in der Vergangenheit aufgrund der großen Nachfrage immer wieder zu Komplikationen beim Versand gekommen war, hat der Revierklub nun bereits im Vorfeld mitteilen lassen, dass die Auslieferungszeit bis zu drei Wochen dauern könnte.

Wann die Dortmunder Spieler erstmals ganz in schwarz auftreten, ließ der Klub indes noch nicht mitteilen. "Ruhr Nachrichten" zufolge könnte es aber schon am Sonntag (17:30 Uhr) zum Heimspiel gegen Hertha BSC so weit sein. Damit dürfte der BVB den Verkauf wohl zusätzlich ankurbeln.