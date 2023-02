"Unser bester Spieler": 18-Jähriger begeistert Liverpool

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Stefan Bajcetic (l.) sorgt derzeit beim FC Liverpool für Furore

Bislang hatte die Saison des FC Liverpool wenige Lichtblicke zu bieten. Derzeit dümpelt die Mannschaft von Jürgen Klopp im Mittefeld der Premier League herum und braucht eine enorme Aufholjagd, um nächste Saison noch international vertreten zu sein. Einen wichtigen Anteil könnte daran ein 18-jähriges Supertalent haben, das derzeit für großes Aufsehen sorgt.

"Seit er für uns spielt, ist er unser bester Spieler. Hoffentlich macht er so weiter", sagte Mohamed Salah nach dem Derbysieg gegen den FC Everton über seinen Mitspieler Stefan Bajcetic. Ein riesiges Lob für einen Spieler, der am Montag erst sein sechstes Spiel in der Premier League machte.

Mit gerade einmal 18 Jahren hat es das spanische Mittefeld-Talent geschafft, im prominent besetzten Zentrum des FC Liverpool Fuß zu fassen. Für Bajcetic mussten gar gestandene Stars wie Naby Keita oder Jordan Henderson zuletzt auf der Bank Platz nehmen.

Liverpool-Legende gerät bei Bajcetic ins Schwärmen

Auch er selbst kann seinen kometenhaften Aufstieg innerhalb der Mannschaft von Jürgen Klopp kaum glauben. "Es ist verrückt, vor einem Jahr habe ich noch in der U18 gespielt und jetzt spiele ich in Anfield und das alles in nur einem Jahr", sagte der U19-Nationalspieler nach der Partie am Montagabend gegenüber "Sky".

Auch Liverpool-Legende Jamie Carragher war nach dem Sieg gegen den Stadtrivalen vollständig aus dem Häuschen. "Ich war mir nicht sicher, ob das heute Abend das richtige Spiel für ihn ist, wenn man die Kraft und die Körperlichkeit von Evertons Mittelfeld bedenkt. Aber er hat sich hervorragend geschlagen", schwärmte der langjährige Profi der Reds.

"Für einen jungen Mann in diesem Alter, der in einem Merseyside-Derby eine solche Leistung zeigt, wie er es getan hat... Ich werde den Titel 'Man of the Match' Bajcetic geben", fuhr der 45-jährige TV-Experte fort.