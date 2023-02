Tottenham-Coach Conte nimmt sich Auszeit

IMAGO/Fabrizio Andrea Bertani

Tottenham muss erstmal ohne Conte an der Seite auskommen

Teammanager Antonio Conte vom englischen Fußball-Topklub Tottenham Hotspur muss nach dem operativen Eingriff und der Entfernung seiner Gallenblase Anfang Februar eine längere Pause einlegen.

Dafür kehrt der 53-Jährige vorerst in seine Heimat Italien zurück. Der Entschluss sei nach einer Kontrolluntersuchung gekommen, heißt es auf der Klubseite. Vertreten wird Conte von seinem Assistenzcoach Cristian Stellini.

"Aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Klub, den Profis und den Tifosi habe ich meine Rückkehr beschleunigt. Leider habe ich den Eingriff unterschätzt, der nicht routinemäßig war", schrieb Conte auf Instagram: "Mein Körper hat darunter gelitten und jetzt muss ich bis zu meiner kompletten Genesung pausieren. Wer mich kennt, weiß, wie sehr mich das schmerzt, aber jetzt ist diese Pause notwendig. Come on you Spurs."

Tottenham hatte zuletzt in der Liga bei Leicester City (1:4) und in der Champions League beim AC Mailand (0:1) Niederlagen einstecken müssen.