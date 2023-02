Bayerns Davies bei England-Klub gehandelt

IMAGO/Mladen Lackovic

Alphonso Davies ist im Ausland begehrt

Im Gigantenduell der Champions League gegen Paris Saint-Germain lieferte Alphonso Davies am Dienstag den wichtigen Assist zum 1:0-Siegtreffer für den FC Bayern. Leistungen wie diese wecken offenbar auch anderswo Begehrlichkeiten. Ein Premier-League-Klub bringt sich wohl schon in Stellung.

Denn wie der Journalist Ben Jacobs in einem Beitrag für "CaughtOffside" berichtet, soll der Außenverteidiger das Interesse von Newcastle United geweckt haben.

Die Magpies suchen wohl händeringend nach einem neuen Linksverteidiger. Davies passe perfekt in das Profil von Sportdirektor Dan Ashworth, der auf der Suche nach einem "jungen, schnellen und dynamischen" Akteur sei.

Seit Newcastle Geldgeber aus Saudi-Arabien im Hintergrund hat, ist der finanzielle Spielraum dort gewaltig. In dem Bericht heißt es, Newcastle könnte bei Davies im kommenden Sommer zum Großangriff ansetzen. Konkrete Summen werden aber nicht genannt.

Im Oktober 2021 hatte der saudi-arabische Staatsfond den Traditionsverein für rund 300 Millionen Euro übernommen und die Nordengländer damit über Nacht zu einem der reichsten Klubs der Welt gemacht.

Lässt der FC Bayern Davies ziehen?

In den letzten Monaten sind wohl immer wieder Geldspritzen aus dem Königreich auf die Insel gewandert. Allein in der laufenden Spielzeit investierte Newcastle üppige 185 Millionen Euro in neue Spieler - darunter allein 70 Millionen für das frühere BVB-Talent Alexander Isak.

Unter Trainer Eddie Howe hat sich Newcastle so im Expresstempo zum Anwärter auf die Champions League entwickelt. Aktuell liegt der vierfache englische Meister hinter dem FC Arsenal und den beiden Manchester-Klubs auf dem vierten Rang der Premier League.

Gleichwohl schränkt Jacobs ein, dass der FC Bayern Davies aktuell wohl kaum ziehen lassen wird. Ob ein sportlicher Rückschritt, wie es der Wechsel nach Newcastle zweifellos wäre, für den 22-Jährigen außerdem überhaupt infrage käme, bleibt ebenfalls zu bezweifeln.