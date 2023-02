Hamann: "Habe seit Jahren keine BVB-Mannschaft gesehen ..."

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Dietmar Hamann erkennt den BVB 2023 kaum wieder

Beim BVB zeigt die Formkurve im neuen Jahr weiter steil nach oben. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann, zuvor hartnäckiger Kritiker der Dortmunder, erkennt die Borussia kaum wieder.

Momentan scheint es, als sei der BVB nicht zu stoppen. Alle sieben Pflichtspiele im Jahr 2023 wurden gewonnen, sogar das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League ist theoretisch noch drin.

Erst am Mittwochabend siegten die Schützlinge von Trainer Edin Terzic im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen Einkaufs-Weltmeister FC Chelsea. Dietmar Hamann ist beeindruckt.

"Die Dortmunder haben beim 1:0 gegen Chelsea eine Seite gezeigt, die man ihnen lange Zeit abgesprochen hatte. Ich habe seit Jahren keine BVB-Mannschaft gesehen, die sich so aufgeopfert hat. Sie haben mit einem unglaublichen Willen und einer Hingabe ihr Tor verteidigt, das war herausragend", schwärmte der 49-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne.

Zwar hätten die Schwarz-Gelben in letzter Zeit "schon bessere Spiele gemacht", zugleich aber auch einen bärenstarken Gegner vor der Brust gehabt, so Hamann, der klarstellte: "Du kannst nicht immer alles spielerisch lösen." Im Duell mit den Blues hätten am Ende "Geschlossenheit und Teamgeist" den Unterschied gemacht.

Hamann lobt BVB-Matchwinner Adeyemi: "Kann eine Waffe sein"

Auch einige Einzelspieler der Dortmunder hob Hamann positiv hervor. "Ich habe Emre Can oft kritisiert, aber er hat wieder sehr gut gespielt. Niklas Süle und Nico Schlotterbeck haben es in der Abwehr herausragend gemacht. Und wenn die Dortmunder den Torwart mal gebraucht haben, war auf ihn Verlass", zählte der ehemalige Bayern-Profi und heutige TV-Experte auf.

Darüber hinaus sei das goldene Tor von Matchwinner Karim Adeyemi "absolute Weltklasse" gewesen, betonte Hamann. Der flinke Angreifer zeige nach seinen Anlaufschwierigkeiten von Woche zu Woche mehr, "eine Waffe sein" zu können.